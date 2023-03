Bürgerstadl rechnet sich nicht mehr: Nur noch abgespeckte Gastro

Von: Andreas Daschner

Teilen

Der Bürgerstadl in Grafrath. © mm

Seit vergangenem Herbst steht der Bürgerstadl in Grafrath ohne Pächter da. Nun zeichnet sich ab: Das wird langfristig wohl auch so bleiben. Denn eine Gastronomie rechnet sich dort nicht – zumindest nicht in der bisherigen Form.

Grafrath – Als Sepp Heldeisen (SPD) im Gemeinderat den Planer Claus Reitberger fragte, ob ein Gastronom unter den jetzigen Bedingungen von einer Wirtschaft im Bürgerstadl leben könne, fand der Architekt klare Worte: „Keine Chance.“ Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass bei den Pächtern in der Vergangenheit ein reger Wechsel herrschte.

Ausgangspunkt der Debatte war, dass der Bürgerstadl saniert werden soll. Als Reitberger bei einer Besichtigung aber die Gastronomie sah, machte er deutlich, dass die zentrale Frage für eine Sanierung ist, wie die Gastro fortgeführt werden soll. Und schnell war klar: In der bisherigen Form wird das viel zu teuer.

Total veraltet

Das Hauptproblem: Die Küche misst gerade einmal etwas mehr als zwölf Quadratmeter – und ist zudem hoffnungslos veraltet. Sie entspricht weder den hygienischen Standards noch den arbeitsrechtlichen Vorgaben. Mit einem einfachen Umbau ist es aber nicht getan. „Vergleichbare erfolgreiche Gastronomiebetriebe haben Küchen mit einer Fläche von mindestens 50 Quadratmetern“, sagte Reitberger. So zum Beispiel der Alte Wirt in Geltendorf, das Brucker Klosterstüberl oder der Dorfwirt in Landsberied.

Letzterer wird von den Grafrathern oft als Maßstab für den Bürgerstadl herangezogen, wie Bürgermeister Markus Kennerknecht berichtete: „Die Leute wollen, dass der Bürgerstadl ähnlich wie der Dorfwirt aufgezogen wird.“ Doch das hält der Gemeindechef für schlicht nicht machbar – „obwohl ich selbst immer gesagt habe: Der Bürgerstadl steht und fällt mit der Gastronomie.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dass Kennerknecht von dieser Prämisse nun abweicht, liegt in den Ausführungen Reitbergers begründet. Denn laut dem Architekten müsste ein Anbau geschaffen werden, um genug Platz für eine Küche nach dem Stand der Technik, Lagerräume und Nebenräume zu schaffen. Die Toiletten müssten erweitert werden, der Saal bedarf einer Umgestaltung, die Technik muss ebenfalls erneuert werden.

Kleinküche

Ein konkrete Kostenschätzung dafür hat Reitberger bislang nicht erstellt. Doch so viel ist klar: Eine derartige Maßnahme dürfte den ohnehin etwas klammen Haushalt der Kommune sprengen. Der Architekt regte daher eine Alternative an: eine Kleinküche mit wenigen Gerichten, um die Sportler und Gäste beim Sportbetrieb versorgen zu können. Auch dafür müsste die Küche auf Vordermann gebracht werden. Doch das würde laut Reitberger rund zehnmal günstiger kommen als die Komplettlösung.

Die kleine Variante gefiel den Ratsmitgliedern. Vizebürgermeisterin Silvia Dörr erachtete es für sinnvoll, eine klassische Sportgaststätte zu betreiben, in der Sportler und Zuschauer nach dem Fußball ein Schnitzel essen oder ihr Bier trinken können. Dies würde auf einen Gastronom im Nebenerwerb hinauslaufen. Der große Saal könnte bei Veranstaltungen dann durch einen Caterer bedient werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.