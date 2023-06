Aus dem Alltag einer Samtpfote: Das ungewöhnliche Tagebuch eines Katers

Von: Andreas Daschner

Britta Schmider mit Kater O’Malley, der die Hauptrolle in ihrem Buch spielt. © Daschner

Ein weißrussischer Kater mit irischem Namen macht in Deutschland Karriere: O’Malley heißt die Samtpfote, die die Hauptrolle im neuen Buch der Grafrather Autorin Britta Schmider spielt. Und O’Malley gibt es wirklich.

Grafrath – Angefangen hat alles damit, dass Britta Schmider (52) sich eine Katze aus der Tierrettung in Minsk in Belarus holen wollte. Grau-weiß war das Tier, und die Übergabe war bereits ausgemacht. Doch als die Grafratherin bei der Tierrettung eintraf, war der Kater nicht mehr da. „Stattdessen haben mich die Mitarbeiter der Tierrettung gefragt, ob ich nicht einen anderen grau-weißen Kater wolle – weil in den Ausreisepapieren als Farbe schon grau-weiß stand“, erzählt Schmider. Wollte sie. Und das war O’Malley.

Quietschfidel

Als Minsker Straßenkater sah O’Malley allerdings erst einmal nicht aus wie ein späterer Star eines Buchs. Struppiges Fell, sichtbar hungrig – Schmider musste ihren neuen Liebling aufpäppeln. Das alles geschah im Jahr 2018. Mittlerweile ist O’Malley quietschfidel, beinahe ein Katzen-Fotomodel. Und mit Fotos begann tatsächlich auch die Geschichte des Buchs.

„Alles hat mit ein paar Schnappschüssen angefangen“, erzählt Schmider. Die zeigen O’Malley zum Beispiel dabei, wie er sich – typisch Katze – in einem Karton räkelt, bei Frauchen auf dem Schoß im Wartezimmer beim Tierarzt sitzt oder zusammen mit Toulouse und Tilda, den Hunden der Schmiders, Gassi geht. „Um diese Fotos herum habe ich dann Geschichten eingefangen“, erzählt Schmider.

Ein Charakterkater

Manchmal war es O’Malleys Gesichtsausdruck, der die Inspiration gab, manchmal auch das Zusammenspiel mit den anderen Tieren der Familie. Denn die Schmiders haben insgesamt zwei Hunde und fünf Katzen. In kurzen Anekdoten erzählt die Autorin, was O’Malley auf den Bildern widerfahren ist und legt ihm den einen oder anderen philosophischen Gedanken in den Mund.

Schwer fällt ihr das angesichts ihres Protagonisten nicht. „O’Malley ist ein Charakterkater.“, sagt Schmider. „Ein bisschen anders“ sei er. Und das belegt die Grafratherin gleich mit einer Anekdote: „Ich habe mir zum Beispiel eine Katzenbox für den Weg zum Tierarzt zugelegt.“ Aber die hätte der Kater bei der Fahrt beinahe auseinandergenommen. Typisch Katze, könnte man auch hier wieder sagen. Aber weit gefehlt. „Ich habe es dann mal mit einem Katzengeschirr versucht“, erzählt Schmider. Und prompt war die Fahrt überhaupt kein Problem mehr. „In dem Geschirr mag er das Autofahren.“

Als Buch war das Ganze zunächst aber nicht konzipiert. „Ich habe die Geschichten zuerst auf dem Blog meiner Homepage veröffentlicht“, erzählt die 52-Jährige, die mit ihrem Mann seit rund 20 Jahren in Grafrath lebt und drei Kinder im Alter von 13 bis 18 Jahren hat. Mit den regelmäßigen Geschichten über O’Malleys Abenteuer gewann Schmider schnell eine Fangemeinde. „Irgendwann haben mich dann die Leser gefragt, ob ich nicht ein Buch veröffentlichen wolle.“

Noch mehr gehabt

Und so machte sich Britta Schmider schließlich daran, Geschichten für das Werk auszuwählen. „Ich hätte noch viel mehr gehabt“, sagt sie. Am Ende traf sie aber eine Auswahl, die die Erlebnisse O’Malleys in einem Jahr repräsentieren sollen. „Das Buch ist nämlich als eine Art Tagebuch konzipiert“, sagt die Autorin.

Wichtig sei ihr, mit dem Werk zu zeigen, dass auch ein Straßenkater aus Minsk eine Chance verdient hat. „Man muss sich einfach trauen, auch mal ein verstruppeltes Tier zu nehmen“, sagt sie. Umso schöner sei es, wenn es Tier dann zuhause tatsächlich ankommt – so wie O’Malley bei Familie Schmider. Dazu passt auch der Titel gut, den das Buch hat. „Gut, dass ich da bin“ heißt es aus O’Malleys Sicht. Wer die Geschichten gelesen und O’Malleys Abenteuer verfolgt hat, kann ihm da kaum widersprechen.

Informationen

Das Buch „Gut, dass ich da bin – Kater O’Malleys Tagebuch“ kann zum Preis von 15 Euro unter der ISBN-Nummer 9783000744624 bestellt werden.

