Datenschutz erschwert Gemeinde-App

Von: Andreas Daschner

Das Rathaus in Grafrath. (Archivfoto) © mm-Archiv

Die Gemeinde Grafrath als App: Diese Idee der Initiative „Grafrath klimafreundlich“ lässt sich nicht so einfach umsetzen. Der Datenschutz bereitet Probleme.

Grafrath – Wichtige Infos der Gemeinde als Push-Nachricht aufs Handy, dazu die Möglichkeit, Schäden zu melden und sich mit anderen Bürgern auszutauschen – das war der Gedanke von „Grafrath klimafreundlich“ für eine Grafrath-App. Der Gemeinderat hatte im Juli gebeten, dass die Verwaltung ein Konzept ausarbeiten soll. Das Ergebnis rief Ernüchterung hervor. Nicht wegen der Kosten, die im überschaubaren vierstelligen Bereich liegen, sondern wegen des Datenschutzes. Der ist bei App-Lösungen, die sich an Social-Media-Angeboten orientieren, verzwickt, wie der IT-Beauftragte des Rathauses, Roland Grabinger, im Gemeinderat erklärte.

So könnte ein Chat missbraucht werden, um sich zu illegalen Aktionen zu verabreden. Eine Kontrolle durch die Gemeinde ist laut Grabinger kaum möglich: „Die Chats mitzulesen geht wegen des Datenschutzes nicht.“ Andere Kommunen mit App hätten den Chat deshalb deaktiviert. Aber auch Kommentare zu Beiträgen müssten regelmäßig kontrolliert werden – zusätzlich zur redaktionellen Bearbeitung der Gemeindebeiträge. Ein eigener Social-Media-Beauftragter im Rathaus sei wohl nötig. Dazu komme, dass die Nutzung von Apps durch die Bürger in vergleichbaren Kommunen eher verhalten sei. Maximal liege sie bei 15 Prozent, was in Grafrath 600 Einwohnern entspreche.

Vizebürgermeisterin Silvia Dörr (Grafrather Einigkeit) fragte, ob sich der Aufwand lohne. „Eventuell gibt es Verbesserungsmöglichkeiten bei unserer Homepage.“ Monika Glammert-Zwölfer (Grüne) sah indessen einen Mehrwert bei der App durch die Versendung von Push-Nachrichten, die der Nutzer auf seine Bedürfnisse abstimmen könne. Gerald Kurz (CSU/BV) sagte, dass auch Websites mit diesen Features ausgestattet werden könnten: „Das ist alles auf der Homepage möglich und mit weniger Kosten verbunden.“

Karl Ruf (CSU/BV) bezweifelte, dass eine App dauerhaft genutzt würde. Arthur Mosandl (Grüne) hielt dagegen, dass im Gemeinderat „nur alte Männer und Frauen sitzen, die über etwas sprechen, das vornehmlich von jungen Menschen genutzt wird“.

Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) schlug vor, den Bedarf einer App bei Vereinen abzuklopfen. Zudem soll sich die Initiative mit Grabinger abstimmen. Und vielleicht könne man bei der Homepage nachbessern.

