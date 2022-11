Im Fass und auf Rädern: Diese Sauna kann man mieten

Von: Andreas Daschner

Das Ehepaar Stefanie und Maximilian Kaifler vor der Fass-Sauna, die gemietet werden kann. © Daschner

Wenn es draußen herbstlich wird, steht bei vielen ein Saunabesuch hoch im Kurs. Das ist gesund und stärkt die Abwehrkräfte. Wer nicht zur Sauna fahren will, kann sie in Grafrath und Umgebung nun zu sich kommen lassen.

Grafrath – Auf den ersten, flüchtigen Blick glaubt man, beim Wiesn-Umzug gelandet zu sein: Ein riesiges Fass liegt auf einem Anhänger wie ein Bierfass auf der Brauerei-Kutsche. Doch bei genauerem Hinsehen entdeckt man ein Dach samt Kamin auf dem Fass. Außerdem gibt es eine Tür. Und spätestens beim Blick auf die Seitenwand des Fasses ist klar: Das hat nichts mit der Wiesn zu tun. „Ammerseesauna“ steht dort auf einem Transparent.

Der Weg zu Fass-Sauna

Es handelt sich um eine sogenannte Fass-Sauna, und sie gehört den Grafrathern Stefanie und Maximilian Kaifler. Das Ehepaar hat gleich zwei davon. Eine für sich selbst – schließlich sind die beiden passionierte Saunagänger. „Das ist gut für Körper, Geist und Seele“, sagt Steffi Kaifler. Die andere Sauna vermieten sie an Fans in und um Grafrath.

Doch wie kommt man zu einer Fass-Sauna? Angefangen hat alles mit einem Weihnachtsgeschenk, wie Max Kaifler erzählt. Seine Frau Steffi hatte ihm zu Heiligabend 2020 vier Tage Fass-Sauna vor der eigenen Haustür geschenkt. Um sich die Lieferkosten zu sparen, beschloss der Grafrather, den Hänger samt Sauna selbst in Wasserburg abzuholen. Einfache Strecke: rund 100 Kilometer. „Insgesamt bin ich also mit Abholen und Zurückbringen 400 Kilometer gefahren – für vier Tage Sauna.“ Ganz schön anstrengend für ein wenig Erholung. Und so reifte bei den Kaiflers die Idee, sich selbst eine Fass-Sauna anzuschaffen. „Und irgendwann dachten wir: Warum nicht gleich zwei, um eine zu vermieten?“

Ein Familienprojekt

Billig ist der Kauf aber nicht. Obwohl die Grafrather vor den Lieferengpässen beim Holz zugeschlagen haben, mussten sie rund 7500 Euro pro Sauna berappen. Zudem wird das Fass nicht am Stück geliefert, sondern als Bausatz. Der Aufbau war ein Familienprojekt, wie Steffi Kaifler berichtet. Alle haben mitgeholfen – inklusive den Kindern und ihrem Opa.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt's jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Die Corona-Krise mit geschlossenen Saunen und Thermen kurbelte das Geschäft gleich kräftig an. „Die Leute wollten auch im Lockdown ihrem Hobby nachgehen“, sagt Max Kaifler. Die Leih-Sauna war von Oktober 2021 bis Ostern 2022 fast durchgehend ausgebucht. „Und viele haben gleich einen Folgetermin gebucht“, sagt Steffi Kaifler.

Die Grafrather liefern ihre Fass-Sauna im Prinzip überall hin – in Gärten und Höfe, aber auch an Seen. „Sie kann überall stehen, wo auch ein normaler Anhänger stehen darf“, sagt Max Kaifler. Für Firmenfeiern wurde ebenso schon gebucht wie für Seefeste, Gartenpartys und Jubiläumsfeiern. Netter Nebeneffekt: Man sorgt für Aufsehen bei seinem Fest. „Die Sauna ist ein echter Hingucker“, sagt Steffi Kaifler.

Bis zu sechs Personen

Im Inneren gibt es Platz für zwei liegende oder bis zu sechs sitzende Personen. Für sechs bis acht Stunden wohlige Wärme sorgt ein Holzofen, der laut Kaifler vorzugsweise mit Fichtenholz befeuert werden sollte: „Fichte gibt die Wärme schnell ab.“ Innerhalb von 30 bis 40 Minuten bekommt man rund 60 Grad, danach kann die Temperatur weiter gesteigert, aber auch gehalten werden – je nach Vorliebe. Gerade das gefällt dem Paar. „Man ist sein eigener Saunameister“, sagt Max Kaifler. Wie warm es sein soll oder mit welchen Düften man wie oft einen Aufguss macht, entscheidet man selbst.

Zu mieten

gibt es die Sauna ab 60 Euro pro Tag – zuzüglich 20 Euro für die Reinigung. Max Kaifler hat dafür eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Desinfektor gemacht. Weitere Infos gibt’s auf www.ammerseesauna.de.

