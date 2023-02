Digitale Anzeige-Tafeln an verschiedenen Bus-Haltestellen

Wann der Bus kommt zeigen künftig digitale Anzeige-Tafeln an. © archiv

Weitere Verbesserung im Bus-Angebot: Verschiedene Haltestellen werden mit digitalen Anzeige-Tafeln ausgestattet, auf denen die Abfahrtszeiten dargestellt werden.

Eichenau/Grafrath - An einigen Haltestellen in Grafrath und Eichenau sind die Displays bereits angebracht, weitere werden sukzessive folgen. Das berichtet Hermann Seifert von der Stabsstelle für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr im Landratsamt.

Der Ausbau erfolgt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Städten. Diese konnten beziehungsweise können festlegen, wo sie sich Bus-Displays wünschen. Die Kosten tragen ebenfalls die Kommunen, wobei es aber staatliche Zuschüsse gibt. Von den um die 400 Haltestellen im Kreis werden heuer elf Haltestellen-Standorte (das sind je zwei Displays) ausgerüstet.

Seifert ist überzeugt, dass die Tafeln sinnvoll sind, obwohl man die Fahrten der Busse auch am Handy nachvollziehen kann. Zwei Koffer in der Hand und in Eile: Da sei die Anzeigetafel gegenüber dem Handy doch deutlich im Vorteil, findet Seifert. Halten an einem Standort verschiedene Buslinien, werden diese wie bei der S-Bahn untereinander angezeigt.

Dass Informationen auch an digital gesteuerten Displays manchmal vielleicht nicht ganz richtig sind, wie manche Erfahrung im Nahverkehr lehrt, werde hier nicht der Fall sein, versichert der ÖPNV-Experte. Seifert: „Bei uns stimmts.“ st

Die Umstände

Auch interessant. Bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2023 hatte der Landkreis Fürstenfeldbruck beschlossen, das zuletzt immer wieder erweiterte Bussystem auch in Zukunft finanziell zu unterstützen. Siehe dazu: Wo der Landkreis spart – und wo nicht: Notfall-Lager gestrichen, Busse bleiben. Im Jahr 2022 hatte der Landkreis für sein Bus-Netz sogar eine Auszeichnung erhalten. Gleichzeitig läuft der Ausbau der so genannten Mobilitätsstationen, die dabei helfen sollen, verschiedene Mobilitätsarten miteinander zu verknüpfen.

