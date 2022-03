Diskussion um Schulwegsicherheit

Von: Andreas Daschner

Teilen

Radfahrer sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. © Marijan Murat/dpa

Mehr Schulwegsicherheit in Grafrath wollen die Grünen erreichen. Deshalb haben sie diverse Maßnahmen beantragt. Im Gemeinderat fiel der Antrag jedoch durch – weil einige Punkte bereits angestoßen, andere nicht oder nur schwer umsetzbar sind.

Grafrath – Verkehrsreferent Arthur Mosandl (Grüne) hatte sich die neuralgischen Stellen im Ort angesehen. Handlungsbedarf sah er in Unteralting und der Rassosiedlung, in Mauern und an der Einmündung der Rasso- in die Bahnhofstraße. In Unteralting und Mauern hat der Gemeinderat bereits einen Lückenschluss beim Gehweg an der Adalmuntstraße sowie Tempo 30 und einen Übergang an der Klosterstraße beschlossen. Für die Einmündung der Rasso- in die Bahnhofstraße forderte Mosandl einen Umbau. In Mauern schlägt der Verkehrsreferent Tempo 30 auf allen Durchgangsstraßen und eine weitere Querungshilfe über die Unteraltinger Straße vor.

Außerdem regte Mosandl ein jährliches Treffen mit Vertretern der Schule und Tagesbetreuung sowie dem Elternbeirat an. Ziel: Mehr Kinder sollen selbstständig zur Schule gehen. „85 Prozent bewältigen Schulweg in Begleitung.“ Diese Kinder würden entweder mit dem Auto gebracht, oder die Eltern begleiten ihre Sprösslinge zu Fuß. „Es ist wichtig für die Entwicklung der Kinder, dass sie den Schulweg selbstständig gehen“, sagte er.

Im Gemeinderat gab es für diesen Vorschlag aber Kritik. Gerald Kurz (CSU) hielt es für „extrem, den Eltern erzählen zu wollen, wie sie ihre Kinder erziehen sollen“. Gabriele Oellinger (Frauenliste Graf-rath) verwies darauf, dass die Schule schon beim Einschulungstag vermittelt, wie wichtig es für die Kinder ist, den Schulweg selbstständig zu bewältigen. Dass zuletzt viele mit dem Auto gebracht wurden, lag ihrer Ansicht nach an der Pandemie: „Die Eltern wollten ihre Kinder nicht mit dem Bus fahren lassen.“ Hier sei inzwischen wieder ein gegenteiliger Trend bemerkbar.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) erklärte, dass es kaum eine Kommune im Landkreis gebe, die so viel für die Verkehrssicherheit tue wie Grafrath. „Uns muss aber auch klar sein, dass es nicht für alle Probleme eine Lösung gibt.“ Tempo 30 scheitere meist daran, dass es sich um Kreisstraßen handle, für die die Gemeinde nicht zuständig sei.

„Für viele neuralgische Punkte haben wir Ansätze im Haushalt“, sagte Kennerknecht. Über alle von Mosandl erarbeiteten Punkte sei gesprochen worden. Ein Umbau der Einmündung Rasso-/ Bahnhofstraße sei vor drei Jahren am Grunderwerb gescheitert. „Wir können uns das gerne noch einmal anschauen“, so Kennerknecht. Einen Antrag in der Sache hielt er jedoch nicht für nötig – zumal dieser Erwartungen bei den Eltern wecken könne, die die Gemeinde vielleicht nicht erfüllen kann. „Der Schwarze Peter ist dann schnell beim Bürgermeister oder bei der Verwaltung.“

Mosandl betonte, dass er niemanden kritisieren wolle. Es seien aber Fakten, dass sich der Verkehr in der Stoßzeit verdoppelt habe und es mehrfach Hinweise der Eltern zur Schulwegsicherheit gegeben habe. Sein Fraktionskollegin Begona Prieto Peral sprach von einer „berechtigten Angst der Eltern, dass etwas passiert“. Dem hielt Vize-Bürgermeisterin Silvia Dörr (Grafrather Einigkeit) entgegen, dass Kinder lernen müssen, mit gewissen Gefahren umzugehen. „Wir leben ohnehin in einem sehr sicheren Ort.“ Letztlich wurde der Grünen-Antrag mit 4:11 Stimmen abgelehnt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.