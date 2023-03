Doppeltes Derblecken beim Grafrather Starkbierfest

Von: Andreas Daschner

Und hoch die Krüge: Über 200 Besucher waren in den Bürgerstadl gekommen. © Weber

Drei Schläge – und einen zur Sicherheit hinterher. So viele benötigte Bürgermeister Markus Kennerknecht, um das Fass beim Grafrather Starkbierfest im Bürgerstadl anzuzapfen.

Grafrath – Fastenrede gab’s zwar keine. Ungeschoren kam die Lokalpolitik dank Gstanzlsänger Martin Ostermeir aber nicht davon.

Als Durstlöscher beim Starkbierfest fungierte die Feuerwehr. Da der Bürgerstadl derzeit ohne Wirt dasteht, mussten die Brandbekämpfer einspringen – und hatten im mit mehr als 200 Besuchern voll besetzten Saal alle Hände voll zu tun, um jeden Gast mit dem Starkbier der Andechser Brauerei und ein paar Schmankerl zu versorgen.

Auch Kottgeiseringer werden derbleckt

Gstanzlsänger Martin Ostermeir ließ es sich freilich nicht nehmen, diesen Umstand auch in sein Programm aufzunehmen. „Der Wirt vom Bürgerstadl ist scho wieder weg, auch g’hört so manches repariert, doch die Miete haben’s erhöht, für die Nutzung wird gscheid abkassiert“, gab Ostermeir unter dem Gelächter und Applaus der Zuhörer zum Besten. Er spielte damit auf die jüngste Gebührenerhöhung an, die Mieter des Bürgerstadls nun berappen müssen.

In mehr als einem Dutzend Gstanzln nahm Ostermeir nicht nur die Grafrather, sondern auch die Kottgeisinger Lokalpolitik aufs Korn – schließlich wurde das Starkbierfest einmal mehr vom Musikverein Grafrath-Kottgeisering organisiert. Zwar war Kennerknechts Bürgermeisterkollege Andreas Folger nicht ganz pünktlich zum Anstich da. Bei den Derblecker-Gstanzln kamen er und sein Gremium aber nicht ungeschoren davon.

Gezielt nahm Ostermeir nicht die Bürgermeistergruppierung (Bürgervereinigung/BV) ins Visier, sondern die Grünen. Denen riet der Gstanzl-Sänger frech, dass sie sich doch ein Beispiel an den CSU-Ratsmitgliedern nehmen sollten, die – im Gegensatz zu den Lokalpolitikern der Ökopartei – alle ein E-Auto fahren würden. Das aus dem Auto aus reimtechnischen Gründen ein „Autu“ wurde, machte die Botschaft nicht weniger verständlich.

Masskrugschieben und Wettsägen

Hauptsächlich derbleckte Ostermeir aber die Grafrather. Die Probleme um die teure Sanierung der Schultoiletten thematisierte er ebenso wie die marode Brucker Straße, die bald gegen den Absturz in Richtung Hang zur Amper gesichert werden muss. Dass die Adalmuntstraße einen Gehweg bekommen hat, der stellenweise unterbrochen ist, kommentierte Ostermeir mit einem Nicht-Reim: „Die Adalmuntstraß hod jetzt einen Gehweg, zumindest abschnittsweis. Warum der moi vorhanden is und dann wieder ned, is vielleicht scho a rechter … Schmarrn.“

Für Stimmung im Saal sorgten aber nicht nur die Gstanzl. Die Blaskapelle hatte wieder Aktionen organisiert, bei denen die Besucher mitmachen konnten. Beim Masskrugschieben und beim Wettsägen hatten nicht nur die Teilnehmer ihren Spaß, sondern auch diejenigen, die lieber auf ihren Plätzen blieben und nur zuschauten. Gefeiert wurde bis kurz nach Mitternacht. Dass die Blaskapelle des Musikvereins dabei für den musikalischen Rahmen sorgte, versteht sich. ad

