Eine ruhige Baustelle in Grafrath

Rund vier Wochen müssen die Anwohner der Graf-Rasso-Straße noch mit einer Großbaustelle vor der Haustür leben. Der Ausbau, für den die Straße seit Ende August komplett gesperrt wurde, läuft laut Bürgermeister Markus Kennerknecht nach Plan.

Grafrath – Er spricht sogar von einer „ausgesprochen ruhigen Baustelle“.

Von Seiten der Anwohner, denen die Zufahrt zu ihren Grundstücken gewährt wird, habe es keine Beschwerden gegeben. „Einige haben sich sogar explizit für die Freundlichkeit der Bauarbeiter bedankt.“ Die klotzen derzeit kräftig, damit die Straße zum geplanten Termin am 14. Dezember wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

„Die Gasleitungen sind drin, und auch die Wasseranschlüsse sind fertig“, sagt Kennerknecht. Offen seien noch die Stromleitungen und der Umbau des Einmündungsbereichs an der Kottgeiseringer Straße. Dort sollen Raser durch eine Verschwenkung ausgebremst werden. Von 26. bis 28. November ist geplant, die untere Tragschicht aufzubringen. Ob der Asphalt noch heuer kommt, bezweifelt der Rathauschef. Grund sind die gestiegenen Bitumenpreise durch einen Brand in der Raffinerie bei Ingolstadt. „Ich will mich bei den Preisen nicht unter Druck setzen lassen.“ ad