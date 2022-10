Energiekrise und hohe Preise: Geplanter Jugendtreff steht auf der Kippe

Von: Andreas Daschner

Teilen

Das Rathaus in Grafrath. (Archivfoto) © mm-Archiv

Die Energiekrise macht dem geplanten Jugendtreff in Grafrath vorerst wohl den Garaus. Die Gemeinde kann sich eine Betreuung durch einen Träger im kommenden Jahr nicht leisten.

Grafrath – Noch wird aber nach Möglichkeiten gesucht, Kosten zu senken.

Knapp 40 000 Euro im Jahr würde es kosten, einen Jugendtreff von Sozialpädagogen des Trägers GFI betreuen zu lassen. Eine Zahl, an der im Sozialausschuss eine emotionale Diskussion entbrannte – zumal es noch nicht einmal Räume für einen möglichen Jugendtreff gibt. Ein Fakt, der besonders Jugendreferentin Begona Prieto Peral (Grüne) auf die Palme brachte.

„Ich werde langsam ungeduldig und wütend“, sagte sie. Seit Jahren werde Jugendlichen ein Raum für ihre Treffen verwehrt. Auch der Einwurf von Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei), dass man in einem Gebäude in dem geplanten Neubaugebiet auf dem Märchenwaldareal einen solchen Raum schaffen könnte, reichte Prieto Peral nicht. „Das ist doch wieder nur ein Luftschloss“, sagte sie.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Doch unabhängig von der Raumdiskussion wird sich die Gemeinde zumindest im kommenden Jahr wohl eh keinen Jugendtreff leisten können. Kosten in Höhe von 40 000 Euro, die unter die freiwilligen Leistungen der Kommune fallen, werde man von der Kommunalaufsicht schlicht nicht genehmigt bekommen, sagte Kennerknecht. Der Grund: Die Energiekrise könnte die Gemeinde in eine ausgewachsene Finanzkrise stürzen. „Wenn ich mir die Zahlen so anschaue, wird mir um den Verwaltungshaushalt angst und bange“, sagte Kennerknecht.

Die hohen Energiekosten drohen diesen Teil des Haushalts, aus dem die laufenden Kosten finanziert werden, über Gebühr zu belasten. Schon bei früheren Gelegenheiten hatte Kennerknecht angedeutet, dass alles, was über die Pflichtaufgaben der Kommune hinaus geht, auf der Kippe stehen könnte. Im Sozialausschuss erneuerte er diese Befürchtung: „Wir werden uns den Jugendtreff 2023 nicht leisten können, und das wird nicht der einzige Punkt sein, für den das Geld fehlt.“

Auf die Betreuung zu verzichten, kommt für Kennerknecht nicht infrage: „Ich halte die Lösung mit einem Träger für den richtigen Weg.“ Allerdings nicht zum jetzigen Zeitpunkt und mit den Kosten von jährlich 40 000 Euro. Die einzige Chance, die Kennerknecht für eine baldige Umsetzung sieht: Die Kosten müssen gesenkt werden.

Der Rathauschef will sich deshalb weiter umhören, ob andere Kommunen oder Organisationen mit der Gemeinde kooperieren wollen. Diese könnten dann auch das Angebot des Trägers GFI nutzen und so einen Teil der Fixkosten mittragen. Erste Vorstöße bei Nachbargemeinden seien aber nicht von Erfolg gekrönt gewesen, so Kennerknecht.

Eine von Silvia Dörr (GE) ins Spiel gebrachte Kooperation mit den Kirchen sieht Monika Glammert-Zwölfer kritisch: „Unser Ziel war eine offene Jugendarbeit ohne weltanschauliche Orientierung.“ Kennerknecht machte aber deutlich, dass es ohne eine Senkung der Kosten nicht gehen werde. „Begraben will ich den Jugendtreff nicht, aber wir müssten ihn zurückstellen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.