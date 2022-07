Energiekrise: Lampen an der Amper erst im nächsten Jahr

Von: Andreas Daschner

© Symbolfoto: dpa

Die Energiekrise lässt Fußgänger und Radfahrer an der Amper in Grafrath weiter im Dunkeln – oder besser im Halbdunkel – tappen. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Beleuchtung des Wegs zwischen Ampersteg und B471-Brücke aufs nächste Jahr zu vertagen.

Grafrath – „Angesichts der Energiekrise sollten wir die Beleuchtung auf 2023 verschieben“, sagte Arthur Mosandl (Grüne). Es sei öffentlich schlecht zu verkaufen, dass zum Energiesparen aufgerufen würde, die Gemeinde dann aber neue Lampen installiert. Eine Ansicht, die die übrigen Mitglieder des Gremiums teilten.

Bewegungsmelder

Insgesamt wären sechs Lampen vorgesehen, die die Gemeinde laut eines Angebots der Stadtwerke Fürstenfeldbruck gut 16 000 Euro kosten würden. Die Lampen wären mit Bewegungsmeldern gesteuert. Sie würden gedimmt, wenn niemand auf dem Weg ist. Ein komplettes An- und Abschalten ist laut Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) aus haftungsrechtlichen Gründen nicht zu empfehlen.

Die Dimmfunktion ist eine Reaktion auf eine frühere Debatte im Rat, bei der die Lampen unter anderem wegen der drohenden Lichtverschmutzung umstritten waren. Außerdem liegt der Weg nahe, zum Teil sogar im FFH-Schutzgebiet und ist nicht zugewachsen. In hellen Nächten ist die Sicht dort ohnehin gut, so die Argumente in der früheren Sitzung.

Hin- und hergerissen

Kennerknecht ist hin- und hergerissen. Einerseits befürwortet er es, die Beleuchtung aus haftungsrechtlichen Gründen zu installieren. Denn seit die Gemeinde den Weg erworben habe, unterliege sie auch der Verkehrssicherungspflicht. Andererseits versteht er auch die Gegenargumente. Und: „Es hat viele Jahre auch ohne Beleuchtung gut funktioniert.“

Ohne Licht sei aber zu überlegen, ob man den Weg aufgrund der Haftungsfrage dann noch als Geh- und Radweg widmen kann, oder nicht besser einen Feldweg ausweist. Dann aber müsste auch die Beschilderung entsprechend geändert werden – nicht ganz einfach, da der Abschnitt auch Teil des Ammer-Amper-Radwegs ist. Nun haben die Ratsmitglieder noch ein gutes Jahr Zeit, sich die Sache noch einmal zu überlegen. ad

