Feuerwehr feiert 125-jähriges Bestehen

In Wildenroth gibt es seit 1894 eine Feuerwehr. Die Kollegen aus Unteralting, die sich erst 1903 zusammenschlossen, waren anfangs nicht wohlgelitten. Doch das Happy End kam bei der Fusion 1983. Eigentlich gibt es die Feuerwehr Grafrath unter diesem Namen also erst seit 36 Jahren – trotzdem wird jetzt das 125-jährige Bestehen gefeiert.

+ Gruppenfoto: die Mannschaft der Feuerwehr Unteralting im Jahr 1955 Grafrath–Die Geschichte der Grafrather Floriansjünger ist eine Geschichte dreier Wehren. Das Jubiläum bezieht sich genau genommen auf die Feuerwehr in der ehemals eigenständigen Gemeinde Wildenroth, die 1894 gegründet wurde. In der Nachbargemeinde Unteralting sollte es noch bis 1903 dauern, ehe auch dort eine Freiwillige Feuerwehr aus der Taufe gehoben wurde. Die eigentliche „Feuerwehr Grafrath“ existiert also erst seit 36 Jahren.

Nach der Gebietsreform 1972, als Wildenroth und Unteralting zur Gemeinde Grafrath verschmolzen, sollte es noch elf Jahre dauern, ehe es die Feuerwehren gleich taten. Vor allem die Unteraltinger hatten zunächst große Vorbehalte, ihre intakte Wehr mit den Wildenrothern zusammenzulegen. Diese plagten seinerzeit nämlich arge Personalprobleme, sodass die Aktivitäten zeitweise völlig zum Erliegen kamen.

Doch auch für die Unteraltinger Wehr standen Probleme ins Haus: Das ehemalige Gebäude der Gemeindekanzlei wurde verkauft. Da das Gebäude auch als Gerätehaus gedient hatte, waren die Floriansjünger praktisch obdachlos. Zwar mietete die Gemeinde seinerzeit eine Garage an. Als mehr als eine Notlösung empfanden die Mitglieder der Wehr das aber nicht.

Dann fiel die Motorspritze aus

Und es sollte noch herber kommen: 1977 fiel die Motorspritze aus. Die Gemeinde war aber nicht bereit, Ersatz alleine für Unteralting zu schaffen. Die Gespräche über einen Zusammenschluss kamen wieder ins Rollen – zumal sich die Wildenrother Wehr wieder konsolidiert hatte. Zunächst einigte man sich auf eine engere Zusammenarbeit. Diese funktionierte so gut, dass 1983 schließlich der Zusammenschluss erfolgte.

+ Mit Fahne: die Wildenrother Floriansjünger auf einem Foto von 1961 Die Wildenrother Wehr stand freilich nicht immer so marode da, wie zu Beginn der 1970er-Jahre. Bei ihrer Gründung war der Enthusiasmus sogar groß. Bis 1894 hatte es eine Pflichtfeuerwehr gegeben. Erst auf Zuspruch des Bezirksamtmannes Kolbeck – ein Förderer der Feuerwehren im Landkreis – wagte es Simon Gerum, Kommandant der Pflichtfeuerwehr, der bei einer Übung versammelten Mannschaft folgenden Vorschlag zu unterbreiten: Aus der Pflicht- sollte eine Freiwillige Feuerwehr gebildet werden. Eine feurige Ansprache hielt dabei offenbar Franz Glas, der als erster Kommandant der neuen Freiwilligen Wehr in die Geschichte eingehen sollte. Sofort meldeten sich jedenfalls 14 Mitglieder, einer Gründungsversammlung stand nichts mehr im Wege.

Schon am Sonntag nach der Übung – am 23. September 1984 – fand diese Versammlung statt. Dann waren es sogar 25 Gründungsmitglieder. Neuer Vereinsvorsitzender wurde der bisherige Kommandant Simon Gerum.

Motivierte Kameraden

Heute führt Karlheinz Dischl den Verein, Jörn Voortmann ist Kommandant der aktiven Truppe. Insgesamt zählt die Freiwillige Feuerwehr Grafrath rund 200 Mitglieder, davon 38 im aktiven Dienst. „In einer schnelllebigen Zeit wie heute ist dieser ehrenamtliche Dienst gar nicht hoch genug einzuschätzen“, sagt Dischl. Und auch Voortmann freut sich, „motivierte Feuerwehrkameraden mit den verschiedensten fachlichen Ausbildungen in den Reihen zu haben“.

Wie bei allen Wehren steht heutzutage die Brandbekämpfung nicht mehr im Vordergrund. Zwar gab es auch 2018 noch vier Löscheinsätze – allerdings kleinerer Art: ein Kamin, zwei Garagen und ein Gartenhäuschen hatten Feuer gefangen. Die meisten Einsätze waren Alarme bei Verkehrsunfällen. Und manchmal bedeutet „Wir retten Grafrath“ auch, zu einem nicht alltäglichen Einsatz auszurücken. So wie ebenfalls im vergangenen Jahr, als die Kameraden einen Biber retteten, der sich in ein privates Schwimmbad verirrt hatte.

Das Programm

Die Jubiläumsfeier der Grafrather Feuerwehr findet am kommenden Samstag, 7. September, am Feuerwehrhaus an der Hauptstraße statt. Um 10 Uhr beginnt ein Feldgottesdienst, um 11 Uhr ein Weißwurstfrühstück. Ab 12 Uhr können die Besucher eine Fahrzeugschau bewundern. Dazu gibt es Hausführungen und um 15 und 16 Uhr jeweils Einsatzvorführungen. Nach Kaffee und Kuchen am Nachmittag wird ab 17 Uhr Ochs am Spieß für die Besucher angeboten. Nach dem offiziellen Teil ab 18 Uhr sorgen ab 19 Uhr die „Original Alpen Casanovas“ für Stimmung. Ab 21 Uhr gibt es Barbetrieb und ein Lagerfeuer.