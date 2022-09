Für die Schreinerlehre entschied er sich wegen der Pandemie

Praktisch für Zuhause: Olaf Güther aus Grafrath mit seinem Gesellenstück fürs Schlafzimmer. © SCHREINERINNUNG/RUDI SCHLEICH

Elf Schreinergesellen beteiligten sich heuer am jährlichen Wettbewerb der Brucker Schreiner-Innung „Die gute Form“. Einer von ihnen ist der 42-jährige Olaf Güther von der Schreinerwerkstatt Rico Meschgang in der Benzstraße in Puchheim.

Grafrath – Zu dem Beruf als Schreiner brauchte es einen „Pandemie-Schubser“, wie er selbst erzählt.

Eigentlich stamme er aus einer Akademiker-Familie, erzählt Güther, der mit seiner Familie in Grafrath lebt und jüngst zum zweiten Mal Vater geworden ist. „Ich war in meinem bisherigen Leben freier Schauspieler und Theaterregisseur“, erzählt er. „Als Corona kam, war ich meinen Job für ein ganzes Jahr los – von heute auf morgen“, sagt Güther.

Zum Handwerk habe er bisher so gut wie keinen Bezug gehabt – jedoch mit der Idee zu schreinern, habe er sich auch schon vor der Pandemie beschäftigt. „Aber es hat den Pandemie-Schubser gebraucht“, erzählt Güther. So entschloss er sich, eine Schreinerlehre zu beginnen.

Beim Innungsbetrieb von Rico Meschgang in Puchheim erlernte Güther das Schreiner-Handwerk von der Pike auf. Er habe sogar eine Verkürzung bekommen, sodass er nach zwei Jahren nun seine Prüfung ablegen konnte.

Inzwischen geht es zwar mit der Theaterspielerei wieder weiter, aber als verantwortungsvoller Familienvater sei er dankbar, dass ihm sein Lehrbetrieb ab September einen Arbeitsvertrag angeboten habe. „In diesen Zeiten ist es besser, ein zweites Standbein zu haben.“

Auch die Entscheidung, was er als Gesellenstück herstellen werde, fällte Güther ganz pragmatisch. „Was können wir daheim gebrauchen?“ Da gäbe es zwar schon so einiges, meinte Güther, aber das Gesellenstück musste auch gewisse Vorgaben erfüllen. „Deshalb entschied ich mich für das Nachtkästchen in Birke.“

Über seine Chancen, ausgezeichnet zu werden, meint der 42-jährige Güther: „Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich einen Preis erhalten würde.“ Er habe eine gute Bewertung erhalten. Aber: Er kenne die Bewertungen der anderen zehn Teilnehmer nicht. „Die Konkurrenz ist groß, das habe ich ja gesehen, als die Gesellenstücke in der Brucker Sparkasse ausgestellt wurden“, sagt der Schreinergeselle, „ich lass mich mal überraschen“. (Dieter Metzler)

