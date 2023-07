Feuerwehr löscht Brände in Wohnhäusern - und an einem vom Blitz getroffenen Baum

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. © FFW FFB

Zwischen all den Sturm-Einsätzen musste die Brucker Feuerwehr und ihre Kollegen auch noch aus anderem Grund ausrücken: Es kam zu Bränden.

Fürstenfeldbruck - Die ersten Sturm-Schäden waren gerade beseitigt, da wurde ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenfeldbruck gemeldet. Mit einem Großaufgebot eilten beide Brucker Wachen am Mittwoch um 22.35 Uhr in die Innenstadt. Wie sich herausstellte, hatte ein Kühlschrank in einem separaten Raum Feuer gefangen. Unter schwerem Atemschutz gingen die Feuerwehrleute gegen das Feuer vor - und konnten dann aber schnell Entwarnung geben. „Nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen konnten die Floriansjünger nach gut einer Stunde wieder abrücken“, heißt es im Bericht der Brucker Feuerwehr.

Tags darauf galt es erneut, Sturmschäden vor allem in Form umgekrachter Bäume abzuarbeiten. Dazu kam: Am Silbersteg hatte ein Blitz in der Nacht zuvor einen Baum getroffen, der in der Folge immer wieder leicht zu brennen begann, wie die Feuerwehr berichtet. Diesen Baum galt es, endgültig zu löschen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Kripo ermittelt in Grafrath

Gegen 18.55 Uhr brach dann ein Feuer in einem Keller eines Wohnhaus in Grafrath aus, wohin die Brucker Einsatzkräfte (wie auch Feuerwehrleute aus anderen Orten) zur Unterstützung gerufen wurden. Es qualmte gehörig (Foto) und es entwickelte sich laut Feuerwehr eine enorme Hitze. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat hier die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Adalmuntstraße seien durch den Rauchmelders sowie durch Brandgeruch auf das Feuer im Keller aufmerksam geworden, so die Kripo. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, niemand worden sei niemand. Durch den Brand, der vermutlich von der Sauna im Keller ausging, entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden im hohen fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Bereich, so die Kripo. Die betroffene Doppelhaushälfte ist laut Kripo derzeit unbewohnbar. Zur Löschung waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Grafrath, Inning am Ammersee und Fürstenfeldbruck eingesetzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.