Geburtstag von Agenda 21: Durch Mitmach-Kultur zum Erfolg

Von: Andreas Daschner

Essbare Gemeinde: An Hochbeeten in Grafrath können alle Bürger mitgärtnern und ernten. © mm

Seit 25 Jahren setzt sich die Agenda 21 in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Grafrath für mehr Nachhaltigkeit in Grafrath, Kottgeisering und Schöngeising ein. Zahlreiche Projekte wurden angestoßen. Am Samstag nun feiert das Aktionsbündnis Geburtstag.

Grafrath – Die Wiege der globalen Agenda 21 steht in Brasilien: In Rio de Janeiro wurde das Aktionsprogramm 1992 auf der Konferenz der Vereinten Nationen von 178 Staaten beschlossen. Die Leitlinien für eine nachhaltige Entwicklung nehmen auch die Kommunen in die Pflicht, Lösungen auf lokaler Ebene zu entwickeln.

In Grafrath sollte es noch fünf Jahre dauern, bis eine solche lokale Agenda-21-Gruppe entstand. „Dietlind Hagenguth hat hier als Erste den Agenda-21-Prozess vorbereitet“, erinnert sich Roger Struzena, heutiger Agenda-21-Chef in der VG. Die Ex-Gemeinderätin und Frau des Altbürgermeisters Hartwig Hagenguth rief 1997 die Agenda 21 vor Ort ins Leben.

Erster Erfolg war das Bürger-Solardach auf dem Bürgerstadl. Es tut mittlerweile seit 20 Jahren seinen Dienst und läuft laut Struzena „noch wie am ersten Tag“.

Daneben beteiligte sich die Gruppe am Nah-Tour-Band, einer Radroute des Landkreises, und arbeitet seit Jahren mit dem Forstlichen Versuchsgarten zusammen. Doch das ist längst nicht alles. Derzeit hat die Agenda 21 in der VG drei Untergruppen: Klimaaktiv vor Ort, den Arbeitskreis Energiewende und die Aktionsgruppe „Treffpunkte Grafrath“.

„Sie bieten eine Mischung aus Bildung und Aktionen, bei denen sich die Menschen vor Ort einbringen können“, sagt Struzena. Vor allem die Initiative „Klimaaktiv vor Ort“ setze auf eine Mach-mit-Kultur in Grafrath.

Die lose Gruppierung mit rund 20 Aktiven hat das Repaircafé gestartet. Struzena dazu: „Die Reparaturquote liegt bei 70 Prozent.“ Vieles, was dort repariert wurde, wäre andernfalls wohl weggeworfen worden. Auch die essbare Gemeinde mit Hochbeeten im Gemeindegebiet, an denen jeder mitgärtnern kann, geht auf das Konto von Klimaaktiv vor Ort.

Dass es in allen drei VG-Gemeinden ein Carsharing-Angebot gibt, ist dem Arbeitskreis Energiewende zu verdanken. Doch darauf ruhen sich die Mitglieder nicht aus. Neuestes Projekt: klimafreundliches Wohnen im Alter. „Wir wollen jüngere Immobilienbesitzer erreichen und sie dazu animieren, sich mit klimafreundlichen Umbauten zu beschäftigen“, sagt Struzena. Die Technische Hochschule Rosenheim nimmt Grafrath sogar für ein Studienprojekt her. Am 20. Oktober ist eine Infoveranstaltung zum Thema geplant.

Die „Treffpunkte Grafrath“ haben ein Netz von Sitzgelegenheiten in der Gemeinde geschaffen und bieten mit dem Rasso-Kulturverein Wanderungen mit Kulturprogramm an. ad

Gefeiert wird

25 Jahre Agenda 21 von der lokalen Gruppe am Samstag, 24. September, 18 Uhr, in der Schulaula Grafrath.

