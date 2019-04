Gottesdienst für Motorradfahrer

Pfarrer Christian Dittmar aus Grafrath und Enno Stolte aus Gauting lassen die Tradition eines Motorrad-Gottesdienstes im evangelischen Dekanat Fürstenfeldbruck wieder aufleben.

Grafrath/Gauting - Die beiden Motorradfahrer laden ein, sich am Sonntag, 5. Mai, in Grafrath vor der Michaelkirche zu einem Segen zu treffen und anschließend unter dem Motto „Ein Hauch von Himmel“ nach Gauting zum Motorrad-Gottesdienst zu fahren. In Gauting in der evangelischen Christuskirche beginnt um 12 Uhr der Gottesdienst, den die Band Carlman um den Grafrather Bassisten Jürgen Richter begleiten wird. Die Predigt wird inspiriert von dem ZZ-Top-Song „I thank you“. Im Anschluss ist für Gegrilltes und Getränke gesorgt.