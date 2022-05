„Leise kommt an“: Kampagne gegen Motorradlärm

Von: Tobias Gehre

Höllisch laut sind manche Motorräder. Bei einem Test im Rahmen der Vorstellung der Kampagne wurden an einer neuen Ducati über 82 Dezibel gemessen. Der Fahrer hielt sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung im Ort. © Gehre

Mit der warmen Jahreszeit beginnt auch die Motorradsaison. Was für die einen pure Fahrfreude ist, bringt lärmgeplagte Anwohner beliebter Strecken um den Verstand.

Grafrath – Deshalb hat der ADAC jetzt eine bayernweite Aktion für leiseres Fahren ins Leben gerufen. Der Startschuss fiel in Grafrath – dort beginnt eine der Lieblingsstrecken der Biker.

Viele Kurven, wenige Autos: Die Straße zwischen Grafrath und Mauern ist an schönen Wochenenden fest in der Hand von Motorradfahrern. „Und es hat stark zugenommen“, sagt Gabriele Mosandl. Vor allem der Lärm stört die Grafratherin. Deshalb ist sie an diesem Freitagnachmittag zum Bürgerstadl gekommen. Dorthin hatte der ADAC eingeladen, um gemeinsam mit dem bayerischen Innen- und dem Verkehrsministerium die Initiative „Leise kommt an“ zu präsentieren.

Ziel ist, die Motorradfahrer für eine leisere Fahrweise zu sensibilisieren. Erreicht werden soll das durch unterschiedliche Plakate mit Aufschriften wie „Leise fahren. Lärm ersparen“ oder „Bitte nicht röööhren!“. Zudem sollen elektronische Lärmmess-Displays die Biker darauf hinweisen, dass sie zu laut sind – analog zu den Smileys, die Autofahrern zu hohe Geschwindigkeit anzeigen.

Grafraths Bürgermeister Markus Kennerknecht hofft, dass sich zumindest einige Motorradfahrer für den Lärm, den sie erzeugen, sensibilisieren lassen. „Die Rücksichtslosen wird man damit aber nur schwer erreichen.“ Die könne nur die Polizei in den Griff bekommen. Trotzdem hat Grafrath zwei der Hinweistafeln angeschafft.

Displays sollen Biker sensibilisieren. © Gehre

Schummel-Software

Vor allem neue Motorräder sind besonders laut, erklärte Roman Gold, Leiter der Motorradkontrollgruppe der Polizei. Eine Software steuere Klappen in der Abgasanlage. Leise werde es nur, wenn die Software eine spezielle Fahrweise erkenne, in der die Lautstärke offiziell gemessen werden kann. Bei allen anderen Fahrweisen werde die Geräuschminderung dann deaktiviert. Es ist also ähnlich wie bei der so genannten Schummelsoftware eines großen deutschen Autoherstellers – nur legal. Aber auch die Fahrweise habe großen Einfluss auf die Lärmentwicklung. Deshalb appellieren die Initiatoren an die Motorradfahrer, etwa nicht direkt hinter dem Ortsschild voll zu beschleunigen, sondern noch ein wenig zu warten.

Anwohnerin Gabriele Mosandl begrüßt die Aktion. Dass Appelle und Hinweistafeln alleine das Problem lösen, glaubt sie aber nicht. „Erreichen würde man nur etwas durch ein Tempolimit.“

