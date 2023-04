Grafrath als Zentrum von Forschungsprojekt zum Klimawandel

Von: Tobias Gehre

Im Walderlebniszentrum in Grafrath klont Biologe Martin Piepenburg Bäume und Sträucher. Diese gehen dann an phänologische Gärten in ganz Europa. © Weber

Im Rahmen eines europaweiten Projekts sammeln Wissenschaftler Daten über den Klimawandel. Ihr Messinstrument: geklonte Pflanzen. Sie stammen aus dem Walderlebniszentrum in Grafrath.

Grafrath – Wenn es darum geht, Daten über Wetter und Klima zu sammeln, sind technische Messinstrumente in der Regel das Mittel der Wahl. Nicht so bei den Internationalen Phänologischen Gärten (IPG). Das Forschungsprojekt nutzt die Phänologie. Mit Hilfe der jährlich wiederkehrenden Entwicklungsstadien von Pflanzen sollen so Veränderungen von Klima und Witterung in ganz Europa dokumentiert und mit anderen Messdaten zusammengeführt werden. Das Problem dabei: Unterschiedliche Pflanzen – auch der gleichen Art – entwickeln sich auch unterschiedlich. Deshalb müssen die Wissenschaftler überall ein und die selbe Pflanze untersuchen. Das geht nur mit Klonen. Und da kommt das Walderlebniszentrum Grafrath ins Spiel.

Wie bei Veredelung

Dort werden die Klone hergestellt. Wer jetzt allerdings Labore und Wissenschaftler in weißen Kitteln vor Augen hat, liegt falsch. Geklont werden die insgesamt 26 Baum- und Straucharten, indem einjährige Triebe der zu vervielfältigenden Pflanze abgeschnitten und auf eine andere der selben Art aufgepropft werden, erklärt Martin Piepenburg. Der Biologe und Landschaftsgärtner ist im Walderlebniszentrum Grafrath zuständig für das Projekt. Die Technik kommt auch bei der Veredelung von Obstbäumen zum Einsatz.



Die geklonten Pflanzen verschickt der 50-Jährige in Versuchsgärten in ganz Europa. Darunter sind Buchen, Weiden oder auch die Wilde Johannisbeere. Seine Kollegen beobachten das Verhalten der Gewächse an ihren neuen Standorten dann ganz genau. „Dabei spielen Faktoren wie Blattaustrieb, Blühbeginn, Fruchtreife und Blattverfärbung eine wichtige Rolle“, sagt Piepenburg.



Finnland bis Portugal

Derzeit gehören 61 phänologische Gärten von Finnland bis Portugal dem Netzwerk an. Bereits 1953 entstand in der Weltorganisation für Meteorologie die Idee für so ein Netzwerk. 1957 wurde dieses dann gegründet. Vor Kurzem hat die Eichstätter Professorin für Physische Geographie und Landschaftsökologie, Susanne Jochner-Oette, die Leitung der Internationalen Phänologischen Gärten übernommen. Das teilt die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) mit.



Wie viele geklonte Bäume und Sträucher seit der Gründung des Projekts in Grafrath bereits geklont worden und in alle Ecken des Kontinents geschickt worden sind, kann Martin Piepenburg nicht sagen. Es müssen aber viele tausend gewesen sein. Die Vermehrung finde auch nicht ständig statt, sondern nur wenn neue Pflanzen benötigt werden.



Die Phänologie nimmt übrigens auch direkte Auswirkungen auf die Gesundheit in den Blick. So wird derzeit in einem separaten Projekt in Eichstätt untersucht, wie sich die Belastungen für Allergiegeplagte besser vorhersagen lassen.

