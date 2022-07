Ampertaler feiern ihr 70-jähriges Bestehen bei Almfest

Von: Andreas Daschner

Über die Wiesen: Grafrather Trachtler beim Festzug auf die Alm beim Almfest 2011. © mm

Ihr Markenzeichen ist die Werdenfelser Tracht – und das seit 70 Jahren. Die Mitglieder des Heimat- und Trachtenvereins d’Ampertaler Grafrath feiern ihren runden Geburtstag beim Almfest

Grafrath – Es findet am Wochenende 16./17. Juli erstmals nach zwei Corona-Jahren wieder statt. Wenn die Trachtler am Wochenende ihr 70-Jähriges feiern, dann spielt die Corona-Pandemie trotzdem noch eine kleine Rolle: „Wir haben erst vor etwa acht Wochen mit den Vorbereitungen angefangen“, berichtet Vereinschef Thomas Mayr. „Deshalb ist heuer vielleicht nicht alles bis ins Letzte so ausgetüftelt wie sonst.“ Die Feierlaune wollen sich die Trachtler davon freilich nicht verderben lassen. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Denn bei Regen muss das Fest verschoben werden (siehe Kasten).

Die Tracht

Die Werdenfelser Tracht gab es in Grafrath bereits vor den Ampertalern. Denn schon vor der Gründung des Vereins am 8. Juni 1952 hatte es organisierte Trachtler gegeben, die diese Tracht getragen haben. Doch die mussten – wie so viele – ihren Verein in den schrecklichen Jahren des Zweiten Weltkriegs auflösen. Anfang der 1950er-Jahre wurde der Wunsch wach, den Verein wieder aufleben zu lassen.

Schon bei der Gründung in der damaligen Bahnhofsgaststätte Grafrath hatten die Ampertaler 28 Mitglieder. Der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte. Bereits bei der ersten Jahresversammlung im November 1952 war die Mitgliederzahl auf 87 angewachsen. Seitdem richtete der Verein mehrfach das Huosigaufest aus, stellte 1954 erstmals einen Maibaum beim Vereinslokal auf und feierte 1959 eine große Fahnenweihe.

Als Patenverein wurden seinerzeit die Trachtenfreunde aus Geltendorf gewonnen. Gefeiert wurde die Fahnenweihe auf der sogenannten Rauchwiese, auf der heute die Grafrather Schule steht. Die Fahnenweihe nahm Pfarrer Klimesch vor, dem damit früh in seiner Amtszeit diese Ehre zuteil wurde – er war gerade einmal ein Vierteljahr in der Pfarrgemeinde tätig. Weiter hält die Chronik fest, dass 21 Gruppen am Festumzug teilnahmen: „Die große Attraktion war eine Pfälzer Trachtengruppe aus Hambach an der Weinstraße.“

Und dann gibt es da noch das Almfest: Die späteren Verantwortlichen der Ampertaler hatten die Idee, ein Sommerfest zu organisieren, schon bevor der Verein offiziell ins Leben gerufen wurde. Es folgte eine Anfrage bei allen größeren Ortsvereinen, ob Interesse an einem gemeinsamen Fest besteht. „Keiner der Vereine hatte damals den Mut, ein Fest dieser Größenordnung mitzutragen“, heißt es in der Chronik der Ampertaler.

Deshalb entschlossen sich die Trachtler, das Ganze einfach selbst in die Hand zu nehmen – trotz leerer Vereinskasse. Immerhin fand sich schnell eine Fläche zum Feiern. Der sogenannte Mesmer Sepp – Josef Michl senior – stellte damals seine Jungviehalm zur Verfügung. Und so, wie es begann, ist es heute noch: Die Mesmeralm ist auch heuer die Feiermeile der Ampertaler. Der Aufbau läuft seit Samstag.

