Immer mehr Bedarf: Ganztagsschule zu klein

Von: Andreas Daschner

Ein Kind im Unterricht. © Beispielfoto: dpa

Gerade einmal fünf Jahre ist die Offene Ganztagsschule (OGTS) in Grafrath in Betrieb. Nun wird wohl bereits eine Erweiterung nötig. Den Schulverband könnte das in massive Finanzprobleme stürzen.

Grafrath – Gründe für die nötige Erweiterung sind steigende Schülerzahlen und vor allem ein künftiger Rechtsanspruch der Eltern auf eine Ganztagsbetreuung. Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben alle Erstklässler einen Anspruch darauf. Dieser soll bis 2029/2030 bis zu den Viertklässlern erweitert werden. Das heißt, dass die Gemeinden gezwungen sind, Plätze zu schaffen.

In Grafrath ist man zwar froh, dass man mit der OGTS bereits eine Basis geschaffen hat. Wie eine etwaige Erweiterung finanziert werden soll, weiß man aber auch hier nicht. Denn sie wird doppelt so teuer wie noch der erste Bauabschnitt. Auf rund 6,5 bis 7,5 Millionen Euro schätzt das zuständige Planungsbüro die Kosten.

Immer mehr Vorgaben

Schöngeisings Bürgermeister Thomas Totzauer sieht die zunehmenden Vorgaben von Seiten der Regierung sehr kritisch. Zwar sei es positiv, dass Betreuungsplätze geschaffen werden. „Aber erst kam der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, dann auf einen Krippenplatz und jetzt auf eine Schulbetreuung - jeweils verbunden mit massiven Kosten für die Kommunen“, sagte Totzauer. Dies könne nur funktionieren, wenn die Regierung die Städte und Gemeinden finanziell nicht im Regen stehen lasse. Sprich: Ein Förderprogramm müsse her.

Das sieht auch der Verbandsvorsitzende Markus Kennerknecht so. Der Grafrather Bürgermeister hat noch ein weiteres Problem im Blick: „Die Betreuungsplätze müssen nicht nur gebaut, sondern auch bespielt werden.“ Wo das jetzt schon knappe Personal für weitere Plätze herkommen soll, weiß Kennerknecht nicht. Die Summen, die für die Erweiterung aufgerufen werden, sprengen nach Ansicht des Verbandschefs jedenfalls „alles, was man sich in den ersten Ansätzen vorgestellt hat“.

Er habe erst einmal kräftig schlucken müssen, als er die Kalkulation vorgelegt bekommen habe. „Das ist keinem Haushalt der Mitgliedsgemeinden darstellbar“, sagte Kennerknecht. Eine Fremdfinanzierung ist daher wohl unumgänglich.

Andere Lösungen suchte indessen Thomas Totzauer. Er schlug vor, eine gebundene Ganztagsschule zu schaffen, zumal ohnehin schon 90 Prozent der Eltern das offene Angebot annehmen würden. Dann könnten auch die Klassenzimmer für die Nachmittagsbetreuung verwendet werden – was derzeit aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht möglich ist. „Das von der Regierung geforderte pädagogische Konzept der OGTS sieht vor, dass die Kinder nach dem Regelunterricht raus aus den Klassenzimmern sind“, erläuterte Markus Kennerknecht hierzu.

Nun soll bei der Regierung unter anderem erst einmal nachgefragt werden, ob von dieser Regelung nicht abgewichen werden kann. Kennerknecht erwartet sich von der Anfrage allerdings nicht allzu viel: „Vor der Landtagswahl werden wir wohl kaum konkrete Aussagen von der Regierung bekommen.“ Diese Befürchtung hegt der Grafrather Rathauschef angesichts des anstehenden Wahlkampfes.

Gleichwohl müsse man sich bis spätestens zur zweiten Jahreshälfte im Schulverband einig werden, wie man weiter vorgehe. Ansonsten dürfte die Erweiterung nicht bis zum geforderten Termin zum Schuljahresbeginn 2026/2027 fertig sein. „Wir werden uns daher in den nächsten Monaten noch oft mit dem Thema auseinandersetzen müssen“, sagte der Verbandschef.

