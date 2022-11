Interims-Sanierung des Bahnhofsgebäudes: Planer rät zu Gasheizung

Von: Andreas Daschner

Teilen

Der Bahnhof in Grafrath. © Archiv

Mitten in die Energiekrise soll das Grafrather Bahnhofsgebäude mit Gas beheizt werden. So jedenfalls der Vorschlag eines Planungsbüros. Der kam beim Gemeinderat aber nicht gut an.

Grafrath – Die Gemeinde hat das 1873 erbaute Gebäude im Sommer von der Bahn gekauft. Geplant ist, ein Nutzungskonzept für das Haus und den Platz davor zu erstellen. Doch das verzögert sich noch, da der Übergang der Außenflächen von der Bahn auf die Gemeinde noch nicht abgeschlossen ist. Wie lange, das noch dauert, ist laut Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) ungewiss.

Daher wollten die Ratsmitglieder ursprünglich die Wohnung im Obergeschoss zügig wieder herrichten und vermieten. Dieser Plan bröckelte aber bei der jüngsten Sitzung des Gremiums. Denn die Sanierung gestaltet sich schwierig – zumindest kurzfristig.

Als problematisch laut Planungsbüro erweist es sich, dass Technikräume im Erdgeschoss nach wie vor von der Bahn genutzt werden dürfen. Zu diesen gebe es aber keinen Zutritt für die Gemeinde. Niemand wisse daher, wie es dort aussieht und wie beziehungsweise ob sie in eine Gesamtsanierung eingebunden werden können.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Klar ist: Da die frühere Ölheizung mit dem Auszug des letzten Mieters 2021 stillgelegt wurde, müssen die Wohnräume vor einer Vermietung mit einer neuer Heizung ausgerüstet werden. Eine Wärmepumpe schloss das zuständige Planungsbüro aus, da dazu auch die Fassade gedämmt werden müsse. Ansonsten sei ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich.

Pellets?

Auch von einer Pelletsheizung riet das Büro ab. Für den Heizraum und das Pelletslager müsste erst der marode und feuchte Keller saniert werden, was für eine provisorische Maßnahme zu teuer käme. Stattdessen schlug der Planer eine – wie er es formulierte – „nicht so populäre Lösung“ vor: „Da sich die Sanierung und Nutzung des Gebäudes derzeit vorwiegend auf das Obergeschoss konzentriert, bietet sich eine Etagen-Gas-Heizung an.“

Ein Vorschlag, der nicht nur Kennerknecht schlucken ließ. „Ich habe mit Gas ein Riesenproblem“, sagte der Rathauschef. Eine Meinung, die auch alle übrigen Ratsmitglieder teilten. Kennerknecht stellte in den Raum, vielleicht doch gleich über eine größere Sanierungsmaßnahme nachzudenken – noch vor einem Gesamtkonzept für das ganze Areal.

Wärmepumpe

Diesen Vorschlag griff auch Vizebürgermeisterin Silvia Dörr (GE) auf, die sich vom Einbau einer Wärmepumpe noch nicht verabschieden will – zumal es für eine solche 35 Prozent staatliche Zuschüsse gibt. „Wir sollten uns diese Förderung sichern und dann über eine gescheite Sanierung für das Gebäude nachdenken“, sagte Dörr. Zeit genug dafür habe man, da nach dem Förderantrag nicht sofort mit dem Bau begonnen werden müsse.

Max Riepl-Bauer (CSU/BV) hält auch eine Pelletsheizung nach wie vor für machbar: „Es gibt ausgelagerte Containerlösungen“, sagte er. Damit sei man nicht auf die Kellerräume angewiesen. Die Grünen Ratsmitglieder Arthur Mosandl und Monika Glammert-Zwölfer dachten indessen darüber nach, auf eine Vermietung zu verzichten und bis zum Gesamtkonzept zu warten.

Nachdem sich keine einhellige Meinung zum weiteren Vorgehen herauskristallisierte, will Kennerknecht nun die Kosten für eine Wärmepumpe samt Fassadenisolierung und für die von Riepl-Bauer vorgeschlagene Pellets-Heizung eruieren. „Dann können wir die Kosten gegenüber stellen und schauen: Was wollen wir?“, so das Rathauschef.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.