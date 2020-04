Der Ortsheilige als Fürsprecher der Kranken

In der Osternacht feiern Christen die Auferstehung. Auf einem Fresko in der Grafrather Rassokirche sind auch Heilige in die Auferstehung einbezogen: zum Beispiel der Heilige Rasso als Fürsprecher für Kranke. Das Werk schlägt eine Brücke zur heutigen Zeit: Ein Aussätziger hat eine Glocke dabei – damit Gesunde ihn kommen hören und Abstand halten.

Grafrath– Am Ende einer Wolkenspur ist auf dem Gemälde der gerade auferstandene Graf Rath zu sehen, der von dem viel früher erstandenen Christus im Himmel empfangen wird. Kaum eine schönere Szenerie zeigt, dass nach Jesu Auferstehung, die die Christen an Ostern feiern, auch Märtyrer und Heilige in die erste Auferstehung eingeschlossen sind. Während Christi Auffahrt in den Himmel deutlich nach dessen österlicher Auferstehung erfolgt, verschmelzen bei allen anderen meist Auferstehung und Aufnahme in den Himmel. Voll barocker Herrlichkeit ist der in den Himmel aufgenommene und auf einer Wolke in einer Ritterrüstung sitzende Graf Rath auf dem Chorfresko direkt über dem Hochaltar zu sehen.

+ Grafrather Graf Rasso Kirche.

Der Augsburger Akademiedirektor Johann Georg Bergmüller malte 1753 die Szene, bei der Rasso, wie er erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts genannt wird, nicht nur von Engeln und der bayerischen Rautenfahne flankiert wird. Direkt unter seiner Wolke wird ersichtlich, warum der Grafrather Ortsheilige in Corona-Zeiten wieder aktuell sein könnte: als Fürsprecher für viele Kranke. Wobei sein Patronat sich vorwiegend auf die an Brüchen und Steinen leidenden Menschen bezieht. Eine Vielzahl von Nieren-, Gallen- oder Harnsteinen liegen noch heute in der „Wunderkammer“, dem Oratorium über der linken Sakristei.

Aussätzige trugen Glocken um andere vor sich zu warnen

„Erkennbar ist ein Mann, der wohl Nierensteine in der Hand hält, und jemand, der ein Bruchband zeigt, mit dem damals Gedärme wieder in den Bauchraum gedrückt wurden“, erzählt Herbert Brettner. Im Hintergrund eine Frau, die Rasso wohl wegen eines Augenleidens um Fürsprache bittet. Vorne sitzt ein Kranker in einem Rollstuhl. Nicht gesund scheint auch die auf den Stufen sitzende Wöchnerin zu sein.

„Der weißbärtige Mann hat wohl einen Aussatz und trug ein Glöckchen bei sich, um andere zu warnen, Abstand zu halten“, vermutet der ehemalige Kirchenpfleger Brettner. Dass das nichts hilft, oder zumindest der in der Corona-Krise als Standard geltende Abstand von eineinhalb Metern unterschritten wird, ist offensichtlich.

