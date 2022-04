Da ist Musik drin: Café hat neue Pächterin

Von: Andreas Daschner

Sorgte selbst für die Bilder an der Wand: Mona Ragheb übernimmt das Café Bella Martha in Grafrath. © Andreas Daschner

Gut eineinhalb Jahre stand das Café Bella Martha beim Altenwerk Marthashofen in Grafrath leer. Nun zieht wieder Leben ein.

Grafrath – Die neue Pächterin ist in Grafrath bereits für süße Leckereien aus ihrem Crêpes-Wagen bekannt: Mona Ragheb. Sie öffnet das Café am 19. Mai.

Ganz neu ist Mona Ragheb das Bella Martha nicht. Im Sommer hatte sie dort ein Pop-up-Café mit Live-Musik veranstaltet, um den Menschen in der Corona-Krise etwas Abwechslung zu verschaffen. „Das hatte sich schnell herumgesprochen“, erzählt die Grafratherin, die daraufhin Anfragen für Veranstaltungen bekam. Und so richtete sie im Bella Martha auch private Feiern aus.

Vorpächter Max Schiller hatte im Oktober 2020 das Handtuch geworfen – nach nur zwei Jahren. Die Pandemie hatte dem für sein Eis bekannten Schiller das Geschäft komplett zerstört.

Mit Gastgeberin Mona Ragheb konnten dann wenigstens wieder kleine Feiern dort stattfinden, auch einen Brunch für die Mitarbeiter und Gesellschafter des Altenwerks Marthashofen gab es. Dabei kam Ragheb mit Marthashofen-Geschäftsführer Rafael Suslow über eine Pacht des Cafés ins Gespräch. „Er wollte, dass ich ein Konzept vorlege“, berichtet sie. Gesagt, getan. Und Mona Raghebs Pläne überzeugten Suslow und seinen Mitgeschäftsführer Steffen Stern.

Die Kernpunkte

Bio und regional so viel es geht – das ist einer der Kernpunkte des Konzepts. Wobei Nachhaltigkeit vor „bio um jeden Preis“ geht. „Lieber habe ich einen regionalen Apfel, der nicht bio ist, als einen Bio-Apfel aus Chile“, sagt sie.

Von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr wird das Bella Martha nach der Eröffnung am 19. Mai geöffnet haben. Donnerstags gibt es einen musikalischen Abend mit Live-Musikern und spanischen Tapas.

Überhaupt will Mona Ragheb mediterran angehauchte Kulinarik bieten – von Bowls über Suppen bis hin zu Falafel. Und natürlich kommt auch die französische Küche nicht zu kurz – schließlich hat die neue Pächterin eine französische Mutter und ist im Besitz eines französischen Passes.

Bei der Frühstückskarte probiert die Grafratherin etwas Neues aus: keine Beschreibungen, sondern Fotos sollen ihre Gäste überzeugen – und Zeit sparen. Mona Ragheb erwartet in den Morgenstunden meist Mütter, die ihr Kind in der Kita auf dem Marthashofen-Gelände abliefern – und danach ein schnelles Frühstück suchen. „Dann sollen sie nicht erst lange lesen müssen, sondern auf einen Blick sehen, was sie bekommen.“

Das Soziale

Auch das Soziale soll im Bella Martha künftig nicht zu kurz kommen. „Es gibt viele ältere Menschen, die oft nur eine Kleinigkeit wie eine Suppe essen wollen“, sagt Mona Ragheb. Beim Essen auf Rädern gebe es oft nur ganze Menüs – für viele ist das zu viel. Mit der Nachbarschaftshilfe wolle sie deshalb diese Senioren mit den gewünschten Kleinigkeiten versorgen.

Auch für den Vatertag hat Mona Ragheb bereits einen Plan: Weißwurstfrühstück und Musik – und zwar von der Band „Stiff Hips“. Bei der Eröffnung am 19. Mai spielt die Band „Sofa Club“. Bei den musikalischen Donnerstagabenden arbeitet Mona Ragheb unter anderem mit Angela Guckenbiehl und Jörg Neu-becker zusammen, die bereits am Pop-up-Café beteiligt waren.

Mona Ragheb kann bei all ihren Plänen auf ein gut eingespieltes Team bauen. Drei Kuchenbäckerinnen gehen ihr ebenso zur Hand wie ein gutes halbes Dutzend Mitarbeiter. Und auch Fans vom Eis des Vorpächters Max Schiller kommen auf ihre Kosten: Er bestückt eine Eistheke im Bella Martha.

Bis es so weit ist, muss Mona Ragheb die Räume aber noch ein wenig auf Vordermann bringen. Dabei hilft ihr sowohl ihre künstlerische Ader wie auch ihre Ausbildung als Raumausstatterin: An der Wand hängen bereits erste farbenfrohe Porträts, die die neue Pächterin selbst gemalt hat. Und auch bei der Einrichtung legt die Grafratherin selbst Hand an: „Ich habe schon Stoff bestellt, um damit die Sessel im Café zu beziehen.“

