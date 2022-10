Krisen-Anlaufstelle in der Schule für den Fall eines langen Stromausfalls

Von: Andreas Daschner

Teilen

Das Rathaus in Grafrath. (Archivfoto) © mm-Archiv

Die Gemeinde Grafrath richtet für den Fall eines Blackouts einen Krisenstab und eine Anlaufstelle für Bürger in der Schule ein.

Grafrath – Das berichtete Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) im Gemeinderat. „Wir sind zwar nicht die Katastrophenschutzbehörde, aber wir können uns auch nicht wegducken“, sagte er. Schließlich sei die Kommune erster Ansprechpartner für die Bürger.

Im Krisenstab will er technisch versierte Menschen haben. „Mein erster Ansprechpartner wird die Feuerwehr sein.“ Kommandant Jörn Voortmann hatte schon bei der Bürgerversammlung berichtet, was die Feuerwehr im Notfall leisten kann und wie die Bürger sich selbst vorbereiten können. Die Gefahr eines Blackouts halten Voortmann und Kennerknecht nicht für besonders groß. „Dennoch müssen wir gerüstet sein“, so der Rathauschef. Für wahrscheinlicher hält er, dass der Strom im Falle einer Mangellage gezielt in Einzelbereichen abgestellt wird. „Aber das wird angekündigt und ist beherrschbar.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dass die Kommunikation mit dem Landratsamt nicht mehr möglich ist, dürfte ebenfalls ein wenig wahrscheinliches Szenario sein. Zwar fällt das Festnetz mit dem Strom aus, und Mobilfunk ist nur noch 30 bis 60 Minuten lang möglich. Feuerwehr und Behörden könnten sich aber mit Satellitentelefonen verständigen.

Monika Glammert-Zwölfer (Grüne) trieb im Zusammenhang mit der Energiekrise noch etwas anderes um: „Einige Menschen werden aufgrund der hohen Kosten nicht mehr ausreichend heizen können.“ Sie regte an, sich über Wärmestuben Gedanken zu machen.

Thomas Prieto Peral (Grüne) arbeitet bei der evangelischen Kirche und erklärte, dass sicher die Räume der Michaelkirche für diesen Zweck geöffnet werden könnten. Und Kennerknecht versprach, sich Gedanken zu machen.

Auch interessant: Vorsorge für einen möglichen Blackout: Aufruf des Landrats an die Bevölkerung

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.