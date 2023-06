Bushaltestellen werden barrierefrei ausgebaut

In Grafrath stehen umfangreiche Bauarbeiten an, Autofahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen.

Grafrath - Die Gemeinde und der Landkreis bauen zwei Bushaltestellen an der Kreisstraße FFB 5 im Bereich der Graf-Rasso-Straße barrierefrei aus. Zudem wird die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten starten am Mittwoch (14.Juni).

Arbeiten dauern bis Ende Juli

Betroffen ist der gesamte Bereich vom Kreuzungspunkt Kottgeiseringer Straße/Graf-Rasso-Straße bis einschließlich zur Einmündung Graf-Arbo-Straße. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen sein.

Die Maßnahme beinhaltet die Verstärkung des Asphaltoberbaus, die Anpassung der Straßenentwässerung an den Stand der Technik sowie den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen. Dadurch wird, so das Landratsamt, eine deutliche Verbesserung des Straßenzustands sowie der Straßenentwässerung erreicht. Zudem könne die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs deutlich gesteigert werden.

Die Fahrbahnerneuerung des rund 220 Meter langen Straßenabschnittes wird voraussichtlich rund 235 000 Euro kosten. Der barrierefreie Ausbau der beiden Bushaltestellen schlägt mit rund 45 000 Euro zu Buche. Nicht enthalten sind Aufwendungen für die Planung der Maßnahme sowie die in diesem Bereich bereits erfolgte Erneuerung der Trinkwasserleitung. Öffentliche Fördermittel wurden bei der Regierung von Oberbayern beantragt. Eine Bezuschussung für die Fahrbahnerneuerung der Kreisstraße in Höhe von 123 000 Euro wurde in Aussicht gestellt.

Straßenabschnitt komplett gesperrt

Der Straßenabschnitt muss für die Zeit des Umbaus komplett gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt von Kottgeisering kommend über die Kottgeiseringer Straße, Graf-Rasso-Straße (Nord), Bahn-hofstraße und die B 471. Von der B 471 kommend erfolgt die Umleitung in entgegengesetzter Richtung.

