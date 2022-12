Dauerparker in Villenstraße nerven Anwohner - Gemeinde sind Hände gebunden

Von: Andreas Daschner

Das Rathaus in Grafrath. (Archivfoto) © mm-Archiv

Dauerhaft parkende Wohnwägen aus Nachbarlandkreisen sorgen in der Villenstraße Nord in Grafrath für Ärger bei Anwohnern.

Grafrath – Sie fordern, dass dort nur noch Pkw das Parken erlaubt werden soll. Doch das ist so nicht möglich. Stattdessen soll die Polizei nun verstärkt nach dem Rechten sehen.

Zwei Wochen

Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) dürfen Anhänger maximal zwei Wochen auf öffentlichen Straßen geparkt werden. In einem Schreiben an den Gemeinderat beschwert sich nun ein Anwohner, dass in diesem Jahr im Juli zwei Wohnwägen mit Dachauer und Starnberger Kennzeichen länger als diese 14 Tage an der Villenstraße Nord geparkt waren. Im November wiederholte sich das mit einem weiteren Wohnwagen.

Die Anwohner stören sich nicht nur am Verstoß gegen die StVO. „Die Anhänger stellen gleichzeitig eine erhebliche Sichtbehinderung für aus dem Finkenweg ausfahrende Fahrzeuge dar“, heißt es in dem Schreiben. Der Verfasser beantragte deshalb, dass eine Anordnung erlassen wird, die nur Pkw dort parken dürfen.

Bitte an Polizei

Dem musste der Gemeinderat jedoch eine Absage erteilen. Eine Nachfrage bei der Polizei hatte ergeben, dass eine solche Anordnung nicht ohne Weiteres erlassen werden kann. Zwar sei es richtig, dass Verstöße gegen die StVO vorgelegen hätten. Dieses Problem dürfe man aber nicht beheben, indem man die betreffenden Verkehrsteilnehmer komplett ausgrenze, heißt es von der Polizei. Der Gemeinderat lehnte den Antrag der Anwohner daher ab. Allerdings will Bürgermeister Markus Kennerknecht die Polizei bitten, die Abstellfrist für Anhänger in der Villenstraße Nord engmaschiger zu überwachen. ad

