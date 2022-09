Energiekrise: Wirtschaft bleibt vorerst ohne Pächter

Von: Andreas Daschner

Europa verzeichnet weiterhin eine deutliche Steigerung der Gaspreise. © Christian Ohde/IMAGO

Die Wirtschaft im Bürgerstadl in Grafrath wird 2023 vorerst keinen neuen Pächter bekommen. Grund ist die Energiekrise.

Grafrath – Die Gemeinde will dadurch den Gasverbrauch senken. Das Schwimmbad soll aber offen bleiben – allerdings bei kühlerem Wasser.

Der Vertrag mit dem aktuellen Pächter der Wirtschaft im Bürgerstadl endet spätestens zum Jahresende. Wie Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) berichtet, war der Energieverbrauch in der Vergangenheit – insbesondere beim Gas – durch die Gastronomie sehr hoch. Deshalb will die Gemeinde aus Spargründen auf eine Neuverpachtung aktuell verzichten – und zwar bis vorerst Ende April 2023.

Schwimmbad soll offen bleiben

Bereits fixierte Veranstaltungen im Saal könnten noch durchgeführt werden, übermäßiges Heizen über 18 Grad hinaus sei dazu nicht erforderlich, so der Rathauschef im Gemeinderat.

Einig war man sich im Gremium, dass das Schwimmbad möglichst offen bleiben soll. „Wir wollen den Sportbetrieb gerade nach Corona aufrecht erhalten“, sagt Kennerknecht. Appelle an die Nutzer zum Energiesparen sollen erfolgen. Außerdem wird an der Temperaturschraube beim Wasser gedreht. Statt 28 soll es nur noch 26 bis 27 Grad haben. „Dadurch ist eine Einsparung von rund 17,5 Prozent möglich“, sagt Kennerknecht.

Die Krux beim Hallenbad: Die Gemeinde muss es trotz vorhandener Pelletsheizung derzeit mit Gas beheizen. „Pellets sind so gut wie nicht verfügbar“, so Kennerknecht. Es gebe nur geringe Mengen mit Lieferzeiten von zehn bis zwölf Wochen – und die mit bis zum Teil fünffachen Preis gegenüber dem Vorjahr. Inklusive der derzeit noch umstrittenen Gasumlage rechnet Kennerknecht deshalb – trotz reduzierter Temperatur – mit Mehrkosten von 15 000 Euro beim Heizen.

Die Schul-Turnhalle

Die Schulturnhalle wird seit geraumer Zeit weniger beheizt. Möglich machen das die neu verglasten Fenster, durch die der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden konnte. Durch die neue Beleuchtung sei auch der Stromverbrauch stark rückläufig. Hohes Einsparpotenzial sieht Kennerknecht hier nicht mehr. Dennoch soll ein Appell an die Nutzer erfolgen, sparsam mit dem Strom umzugehen. Derzeit finden an drei Abenden Sportstunden in der Halle statt.

