Er ist der beste Zweirad-Mechatroniker Deutschlands

Von: Dieter Metzler

„Er ist am kleinsten Teil am Radl interessiert“: Jan Luca Trumpetter ist Bundessieger der Zweirad-Mechatroniker. © mm

Jan Luca Trumpetter aus Grafrath gehört zu den Spitzen-Azubis Deutschlands. Der 20-Jährige schloss seine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker als Bester ab – zunächst als Kammersieger, dann als Bayerns Bester und schließlich ließ er auch noch in Frankfurt alle Mitbewerber hinter sich und wurde Bundessieger.

Grafrath – Vor drei Jahren begann Trumpetter seine Ausbildung in der Fahrrad-Werkstatt des alteingesessenen Herrschinger Familienbetriebs Nandlinger als Zweiradmechatroniker im „Fachbereich Fahrradtechnik“. Wie sich herausstellte, hatte er mit dem Nandlinger-Betrieb eine gute Wahl für seine Ausbildung getroffen: Schon 2021 hat ein Azubi des Herrschinger Radlgeschäfts seine Ausbildung als Oberbayerns Bester abgeschlossen. Über Trumpetter schwärmte Seniorchef Peter Nandlinger in den höchsten Tönen. „Luca ist ein absoluter Radl-Freak. Wir als Betrieb können uns glücklich schätzen, solch einen ehrgeizigen und hochmotivierten Azubi zu haben.“ Der 20-Jährige sei ein Ausnahmetalent. „Er ist einfach am kleinsten Teil am Radl interessiert.“

Zum Europa-Cup eingeladen

Radfahren sei seit seiner Kindheit seine Leidenschaft, erzählt Jan Luca Trumpetter. „Schon als Kind habe ich mit meinem Vater Touren unternommen. Er hat mir beigebracht, kleinere Reparaturen selbst durchzuführen.“ Mit 13 Jahren fing er dann an mit dem Downhill-Biken.

So hatte ihn nicht nur die Ausbildung, sondern auch sein Hobby auf die abschließenden Prüfungen bei der Handwerkskammer in Frankfurt vorbereitet. Dort seit er sehr aufgeregt gewesen, erzählt der 20-Jährige. „Eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren“, redete sich der Graf-rather selbst Mut zu.

Die erste Aufgabe bestand darin, ein Vorderrad herzustellen. In der zweiten Aufgabe musste der Grafrather fehlende und falsch montierte Bauteile in einer Getriebenabe identifizieren und anschließend alles korrekt zusammengenbauen. Dann ging es um Diagnose und Fehlerbericht zu einem defekten Sensor an einem E-Bike, die Fehler mussten behoben werden. Schlusspunkt war die Montage einer Bremsleitung. Jede Aufgabe musste in 45 bis 60 Minuten erledigt sein. Als er zum Bundessieger ausgerufen wurde, war er richtig „geflasht“, erzählt er.

Jetzt erhält Trumpetter die Chance, Deutschland Ende Februar beim Europa-Cup in Bern zu vertreten. Sollte er diese Hürde erfolgreich meistern, winkt die Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Ausbildung zum Meister gestartet

Zielstrebig geht jan Luca Trumpetter zunächst aber seine Ausbildung zum Meister an. Diese Woche startete der Unterricht an der Meisterschule in München. „Im Oktober geht die Ausbildung an der Meisterschule in Frankfurt weiter. Anfang 2024 halte ich hoffentlich meinen Meisterbrief in den Händen“, sagt er. Dann stünden ihm alle Türen offen, sagt er, „ob studieren oder selbständig machen“.

