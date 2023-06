Ex-Bürgermeister erringt Sieg

Von: Andreas Daschner

Teilen

Im Streit um eine Missbilligung durch die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Grafrath hat der frühere Grafrather Bürgermeister und VG-Vorsitzende Hartwig Hagenguth vor Gericht einen Sieg errungen. Das Verwaltungsgericht München gab Hagenguth recht. (Symbolfoto) © IMAGO

Im Streit um eine Missbilligung durch die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Grafrath hat der frühere Grafrather Bürgermeister und VG-Vorsitzende Hartwig Hagenguth vor Gericht einen Sieg errungen. Die VG muss ihre Missbilligung zurückziehen.

Grafrath - Hintergrund ist, dass Hagenguth bei der Einstellung eines Gemeindebeamten einen Beschluss der VG nicht ordentlich umgesetzt haben soll. Dadurch musste die VG rund 97.000 Euro mehr an den bayerischen Versorgungsverband abführen. Da der Fall verjährt ist, konnte die VG nicht mehr zivilrechtlich auf Schadensersatz klagen und blieb auf dem Schaden sitzen. Hagenguth wurde aber eine förmliche Missbilligung ausgesprochen, gegen die dieser geklagt hatte. Das Verwaltungsgericht München gab Hagenguth recht.

„Wir haben die Missbilligung aus formalen Gründen zurückgezogen“, sagt der jetzige VG-Vorsitzende Markus Kennerknecht. „Inhaltlich hat sich das Gericht zu dem Fall nicht geäußert.“ Die VG will die Sache laut Kennerknecht auf sich beruhen lassen. Förmliche Schreiben gebe es keine mehr. „Wir haben aber mündlich kundgetan, dass wir die Sache nicht gutheißen“, sagt Kennerknecht.

Auch für Hagenguth ist der Fall damit fürs Erste erledigt – zumal die VG auch die Kosten des Verfahrens übernehme. „Wenn nichts mehr nachkommt, ist der Fall für mich ausgestanden“, sagte Hagenguth auf Tagblatt-Nachfrage. Falls doch noch etwas geschehe, sehe er sich rechtlich in guter Position.

Zur Aussage, dass die Missbilligung aus formalen Gründen zurückgenommen werden musste, sagte Hagenguth: „Das kommt darauf an, wie man formal definiert.“ Er sehe einen Verhaltensfehler seitens der VG: „Wenn es eine einfache Missbilligung war, hätte sie nicht öffentlich gemacht werden dürfen.“ Der Fall sei aber gleich mehrmals in die Öffentlichkeit gezogen worden – unter anderem bei einer Grafrather Gemeinderatssitzung im November 2019. Die Gemeinde war am Vermögensschaden anteilig mit 50.000 Euro betroffen.