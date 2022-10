Franziskusmarkt startet an goldenem Herbsttag voll durch

Von: Andreas Daschner

Teilen

Hunderte Besucher kamen zum ersten Franziskusmarkt in Grafrath. Wegen des großen Erfolgs soll die Veranstaltung wiederholt werden. © daschner

Ein goldener Herbsttag lockte die Menschen in Scharen zum neuen Franziskusmarkt in Grafrath. Das bunte Treiben am Bahnhof war ein voller Erfolg und soll deshalb nun regelmäßig stattfinden.

Grafrath – Eigentlich ist der Heilige Franziskus – viele kennen ihn als Franz von Assisi – dafür bekannt, sich für arme Menschen eingesetzt zu haben. Am Einheitstag scheint er aber auch mit Petrus im Bunde gestanden zu haben. Denn pünktlich zum Start des neuen Franziskusmarktes riss die Wolkendecke auf. Milde Temperaturen und Sonnenschein lockten hunderte Besucher aus Grafrath, Kottgeisering, Schöngeising und Jesenwang an. Der Markt ist nach dem Heiligen benannt, weil am 3. Oktober dessen Todestag ist.

Wochenlang hatten Kulturreferentin Sybilla Rathmann und Gewerbereferent Gerald Kurz den Markt vorbereitet und insgesamt 15 Stände bestückt. „Für die Vereine haben wir im Ort zum Beispiel mit dem Rassomarkt und dem Brückenfest schon viel“, sagte Kurz. Nun habe man etwas für die Gewerbetreibenden anbieten wollen.

Insgesamt 15 Stände waren bei der ersten Auflage vertreten. Es hätten sogar etwas mehr sein sollen. „Aber es gab krankheitsbedingte Absagen“, berichtete Rathmann. Doch das störte die Besucher nicht. Vor vielen Ständen bildeten sich lange Schlangen – vor allem dort, wo es Verpflegung wie Getränke, Bratwürstl oder Backwaren gab.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Denn der Franziskusmarkt ist nicht nur eine reine Verkaufsveranstaltung. Es gab auch jede Menge Sitzmöglichkeiten, und mit den Blechfuntasten eine Band, die dem Treiben einen musikalischen Rahmen gab.

Eingekauft wurde aber freilich auch. Die meisten Anbieter kamen dabei aus der Region – zumeist aus Grafrath, Schöngeising und Kottgeisering. Aber auch aus Fürstenfeldbruck und Etterschlag (Landkreis Starnberg) reisten Gewerbetreibende mit ihren Waren an. „Die weiteste Anfahrt hatte unser Pasta-Verkäufer“, berichtete Rathmann. Er kam aus Geretsried nach Grafrath. Ihn hatten Rathmann und Kurz eingeladen, um eine möglichst breite Palette an Waren auf dem Markt zu haben.

Nachschub notwendig

Einer hatte offenbar nicht mit dem Andrang gerechnet: Der Brotbäcker Franz Baguette aus Kottgeisering meldete schon früh „ausverkauft“ – zumindest vorübergehend. „Mein Mann steht in der Bäckerei und backt schon Nachschub“, erzählte Sylvia Summerer von der Bäckerei. Zweimal wurde neues Brot geliefert, dann war endgültig Schluss. „Das Wetter war schwer einzuschätzen“, sagte Sylvia Summerer. Und so habe die Bäckerei eher vorsichtig kalkuliert.

Rathmann freute sich indessen über die große Resonanz des Marktes. „Es ist schön, dass die Anbieter hier auch etwas verdienen.“ Schließlich wollte man den Gewerbetreibenden mit der Veranstaltung in diesen schweren Zeiten unter die Arme greifen – und wird dies nach dem großen Erfolg künftig wohl öfter tun. Mindestens einmal im Jahr will Kurz den Franziskusmarkt veranstalten. Rathmann tendiert sogar zu zwei Terminen. „Wenn dann auch noch der Bahnhof saniert ist, ist das eine schöne Geschichte“, sagte Kurz.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.