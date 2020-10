Großes Interesse an Jugendbeirat: Mehr Kandidaten als Posten

Die Gemeinde Grafrath hat wieder einen Jugendbeirat. Nachdem sich die Neuwahlen coronabedingt verzögert haben, wurden nun im Bürgerstadel sechs Jugendliche gewählt, die den Gemeinderat bei allen Themen rund um die jüngeren Bürger beraten sollen. Das Vorgängergremium war bis 2019 im Amt.

Grafrath – Das Interesse, sich in die Gemeinde einzubringen, ist bei der Grafrather Jugend offenbar durchaus gegeben. Mehr als ein Dutzend Zwölf- bis 19-Jähriger waren zur Neuwahl gekommen. Dabei fehlte der eine oder andere noch entweder aufgrund von Quarantäne, Krankheit oder anderweitiger Verpflichtungen. Jugendreferentin Begona Prieto Peral (Grüne) sprach daher von „erschwerten Bedingungen“ bei der Neuwahl.

„Das ist gelebte Demokratie“, sagt die Jugendreferentin über die Bereitschaft der Jugendlichen, sich in den Beirat einzubringen. Die Jugend sei keinesfalls unmündig und könne auf diesem Wege Ideen und Projekte in die Gemeinde einbringen. Dass sich dies seit der erstmaligen Gründung des Jugendbeirats im Jahr 2015 bewährt hat, bestätigte auch Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei).

Weil sich sogar sechs junge Menschen fanden, die sich am fünfköpfigen Gremium beteiligen wollten, wurde wie schon in der vorherigen Wahlperiode ein Beisitzer gewählt. Dem Kerngremium gehören künftig Paul Berner, Elias Kern, Rishikesh Anantha Padmanaban, Lena Pfeil und Anna Schorer an. Als Beisitzer fungiert David Molnar. Kern und Padmanaban wurden in Abwesenheit gewählt.

Der Beirat wird seine Treffen künftig selbst organisieren. Darüber hinaus soll einmal im Monat ein Gespräch mit Prieto Peral stattfinden. Das Jungbürger-Gremium wird bereits in diesem Jahr noch gefragt sein. Am 28. November findet nämlich eine Zukunftswerkstatt für die Jugend in Grafrath statt. Dort kann die junge Generation ohne Erwachsene Ideen und Projekte entwickeln. Der Beirat kann diese dann in den Gemeinderat einbringen. ad