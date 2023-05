Grundschule Grafrath: Zu eng - Bushaltestelle soll verlegt werden

Von: Andreas Daschner

Die Bushaltestelle an der Grundschule soll verlegt werden. (Symbolbild) © Stefan Sauer / dpa

Eng geht es an der Bushaltestelle an der Grundschule zu – zumindest auf der Südseite der Hauptstraße. Das will der Grafrather Gemeinderat nun ändern.

Grafrath - Auf Anregung der Leitung der Offenen Ganztagsschule soll die Bushaltestelle verlegt werden. „An der bestehenden Haltestelle steht, insbesondere für größere Schülergruppen, keine ausreichende Aufstellfläche zur Verfügung“, sagt Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei). Das gehe zum Teil so weit, dass sich die Schüler in private Einfahrten stellen müssten, um dort auf den Bus zu warten. Lösen könne man dieses Problem durch eine Verlegung der Haltestelle in westliche Richtung, nahe dem Zugang zum Kinderhaus Ampernest.

Im Gemeinderat war man sich einig, dass man die Verlegung angehen wird. Daher werden nun alle Details geprüft. Besonders sind natürlich die Kosten im Blick. Eine erste Schätzung des zuständigen Planungsbüros geht davon aus, dass gut 55 000 Euro anfallen. Da die Haltestelle aber auch barrierefrei ausgestaltet werden soll, werden hier die Zuschussmöglichkeiten bei der Regierung von Oberbayern abgeklopft. ad