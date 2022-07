Fit werden für den Klimawandel: Umbau zum Zukunftswald

Von: Andreas Daschner

Teilen

Der Wald soll fit für den Klimawandel werden. © picture alliance / dpa

Wie macht man den Wald fit für den Klimawandel? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit die Initiative „Grafrath klimafreundlich“. Wichtigste Erkenntnis: Man wird um einen Umbau der Fichtenbestände nicht herum kommen.

Grafrath – Waldbauern sollten sich vom reinen Fichtenwald dringend loseisen. So lautete der Ratschlag des Forstexperten Michael Rampp von der Bayerischen Forstverwaltung beim ersten Treffen der Arbeitsgruppe der Initiative im Rathaus. Rund 20 Waldbesitzer, Jäger und Interessierte hatten sich eingefunden.

Schon die jüngsten Stürme hätten laut Rampp gezeigt, dass Fichtenwälder große Probleme bekommen: „Die Bestände werden komplett rasiert“, hat er beobachtet. Bei Mischwäldern würde der Laubbaumbestand zu immerhin 30 bis 40 Prozent noch stehen bleiben. Auch klimatisch wird es für die Fichte immer schwerer. Der Grund: immer weniger Niederschläge, immer mehr Hitzetage. Die Regenmenge sank im Jahresschnitt von 978 Millimeter in den Jahren 1961 bis 1990 auf etwas mehr als 942 Millimeter in den Jahren 1991 bis 2020. Im gleichen Zeitraum stieg die Durchschnittstemperatur von 7,9 auf 8,8 Grad, die Anzahl der heißen Tage von vier auf fast neun.

Wegkommen von Monokulturen

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Verhältnisse, mit denen die Fichte immer weniger zurechtkommt, zumal die Werte sich nach Ansicht des Experten wohl weiter verschlechtern werden. Sein Rat: „Wir müssen dringend weg von Monokulturen und hin zu starker Durchmischung der Baumarten.“ Gut geeignet für das künftige Klima seien zum Beispiel die Stiel-eiche, die Elsbeere, die Vogelkirsche und zum Teil auch die Weißtanne. Von Lärchen rät Rampp hingegen ab.

Rehbestände reduzieren

Monika Glammert-Zwölfer von der Initiative gab zu bedenken, dass bei Laubbäumen der Tierverbiss größer ist: „Hier ist das Zusammenwirken der Waldbesitzer und Jäger wichtig.“ Das sieht auch der Moorenweiser Revierleiter Klaus Wehr so: „Wir müssen die Rehbestände so weit reduzieren, dass wir die Chance haben, die Bäume zumindest zum Teil durchzubekommen.“ Bedenken, dass dadurch die Rehpopulation gefährdet würde, wies Wehr zurück. „Den Rehen geht es gut.“ Das führe generell zu einer steigenden Population. „Man kann die Rehe nicht ausrotten, will auch keiner.“

Hoher Freizeitdruck auf Wälder

Weitere Probleme für die Wälder kamen auch zur Sprache. Zum Beispiel der hohe Freizeitdruck. Müll sowie kreuz und quer fahrende Mountainbiker sahen die Teilnehmer als ebenso gefährdend für den Wald an wie Menschen, die mit dem Auto in den Wald fahren, um dort dann zu joggen oder mit dem Hund Gassi zu gehen.

Wie man den Umbau zu einem Zukunftswald unter Berücksichtigung all dieser Probleme schafft, damit will sich die Initiative weiter befassen. In kleineren Arbeitsgruppen werden Themen wie die Jagd, das Anbaurisiko für die Waldbauern, aber auch die Öffentlichkeitsarbeit betrachtet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.