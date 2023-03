Finanz-Alarm: Grafrath muss in den nächsten Jahren wohl ans Tafelsilber

Das Rathaus in Grafrath. (Archivfoto)

Haushalt

Alarm in Grafrath: Die hohen Kosten im Verwaltungshaushalt lassen immer weniger Geld für Investitionen übrig.

Grafrath – In den kommenden Jahren muss deshalb wohl Tafelsilber verscherbelt werden. Das wurde bei der Haushaltsberatung im Gemeinderat deutlich.

„Unser Verwaltungshaushalt hat strukturelle Defizite“, sagte Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei). Mit ein Grund sind die recht geringen Gewerbesteuereinnahmen. Die Gemeinde plant hier mit 750 000 Euro. „Im Vergleich mit anderen Gemeinden unserer Größe ist das sehr schwach“, so Kennerknecht.

Dass Grafrath mit mehr als 588 000 Euro dieses Mal sehr hohe Schlüsselzuweisungen bekommt, sei nichts, worauf man besonders stolz sein könne. „Die Schlüsselzuweisungen sind die Sozialhilfe des Staats für bedürftige Gemeinden“, so Kennerknecht.

Die Beiträge für den Straßenausbau

Kritik äußerte der Rathauschef auch am Wegfall der Straßenausbaubeiträge, der sich nun immer stärker negativ bemerkbar machen würde. „Das war ein schwerer Fehler der Staatsregierung, denn jetzt fehlen die Mittel für den Straßenbau.“ Die Ersatzzahlungen durch den Staat seien nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Damit können wir nichts anfangen“, sagte Kennerknecht. „Die Straßen faulen uns unter dem Hintern weg.“

Ändern kann die Kommune daran wohl wenig, denn das vorhandene Geld wird für andere Pflichtaufgaben benötigt. In den kommenden Jahren muss die Gemeinde laut Rathauschef ein Kinderhaus auf dem Märchenwaldareal realisieren. Der Hochbehälter und die Leitungen bei der Wasserversorgung müssen saniert werden. Schwimmbad und Bürgerstadl seien Dauerbaustellen.

„Außerdem versuchen wir weiter, in den wesentlichen Bereichen zu investieren“, sagte Kennerknecht. Unter anderem zum Beispiel in die Mobilität. Alleine aus dem Verwaltungshaushalt sei das aber nicht mehr zu schultern. Der Überschuss schrumpft im Vergleich zu 2022 wohl um 200 000 auf knapp 780 000 Euro zusammen. In den kommenden Jahren rechnet die Kämmerei mit einem weiteren Einbruch auf unter 500 000 Euro.

Grundstücke verkaufen

Noch kann die Gemeinde ihren Haushalt finanzieren – allerdings geht das an die Substanz, wie Kennerknecht ausführte. „Wir können unseren Vermögenshaushalt durch Grundstücksverkäufe stärken.“ Diese Möglichkeit sei aber endlich. Maximal drei bis fünf Jahre könne man damit schlechte Jahre überbrücken, dann sei das Tafelsilber aufgebraucht.

Wie es dann weitergeht? Das kann der Rathauschef auch nicht sagen. „In guten Zeiten wurde vieles abgeschafft“, sagte er mit Blick auf die Straßenausbaubeiträge oder die Gebühren für Kindertagesstätten. Vielleicht kämen diese Kosten wieder auf die Bürger zu, wenn man es sich anders nicht mehr leisten könne. Der Haushalt wurde vom Gremium letztlich mit einem 13:1-Votum abgesegnet.

