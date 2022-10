„Ritt auf Rasierklinge“: Wie kann man ohne Panikmache auf Blackout vorbereiten?

Von: Andreas Daschner

Wie bereitet man sich und die Bürger auf einen möglichen Blackout vor, ohne dabei Panik zu schüren? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Grafrath derzeit.

Grafrath – „Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge“, sagt Markus Kennerknecht, Vorsitzender der VG und Grafrather Bürgermeister. Er hält einen flächendeckenden Stromausfall zwar für möglich. „Die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht aber nicht hoch“ – wenngleich die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee vermuten lassen, dass auch Sabotageakte gegen Kraftwerke nicht auszuschließen seien. Dennoch hält Kennerknecht Mangellagen bei der Energieversorgung für wahrscheinlicher als einen Blackout.

Krisenstab

Gleichwohl müsse man sich vorbereiten. Da man bei einem Blackout unter Umständen auch das Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde nicht mehr erreichen könne, müsse man sich in den Kommunen vor Ort vorbereiten. In der VG wären dies die Mitgliedsgemeinden Grafrath, Kottgeisering und Schöngeising. In den Orten soll je ein Krisenstab vorbereitet werden, der im Fall der Fälle zusammentritt und das Vorgehen koordiniert.

Außerdem sollen Anlaufstellen in den Orten geschaffen werden, wo sich Menschen, die Hilfe benötigen hinwenden können. Voraussetzung laut Kennerknecht: „Diese Stellen müssen mit Notstromaggregaten zumindest vorübergehend versorgt werden können.“ In Grafrath hält er die Schule für eine mögliche Anlaufstelle.

Gewappnet sein

Wie mit konkreten Problemstellen wie Gebäuden mit Aufzügen oder Einrichtungen mit medizinischen Versorgungsgeräten umgegangen werden soll, müsse in den jeweiligen Gemeinden besprochen werden. Diese würden die Verhältnisse vor Ort am besten kennen.

Eine grundsätzliche Information für die Bürger will Kennerknecht aber in Abstimmung mit den Kommunen demnächst auf VG-Ebene herausgeben – was er für nicht einfach zu formulieren hält. Dem stimmt auch Schöngeisings Bürgermeister Thomas Totzauer zu: „Es ist ein schmaler Grat zwischen Panikmache und in absoluter Sicherheit wiegen.“ Aber man müsse ein Stück weit gewappnet sein. Ein Krisenstab und eine Anlaufstelle seien in diesem Zusammenhang wichtige Einrichtungen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.