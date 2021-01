Online-Präsentation ersetzt Bürgerversammlung

Markus Kennerknecht , Bürgermeister in Grafrath.

Grafrath

von Andreas Daschner

Wie in vielen anderen Gemeinden, so konnte auch in Grafrath die Bürgerversammlung wegen der Pandemie nicht stattfinden. Die Bürger können sich nun aber online informieren. Und auch Anträge können direkt im Rathaus eingereicht werden.