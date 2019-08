Pfarrverband verabschiedet Pater mit Fotos und weißen Rosen

Mit stehendem Applaus verabschiedeten die Gläubigen mehrer Pfarreien in der überfüllten Rassokirche ihren Pater Ludwig Mazur.

Grafrath – Der Tradition der Franziskaner folgend, die die Ortsverbundenheit (auf lateinisch stabilitas loci) nicht kennen, wechselt der geschätzte Leiter des Pfarrverbandes nach acht Jahren seinen Wirkungsort.

„Ich habe hier nicht nur gearbeitet und gelebt, sondern war hier zu Hause“, bekannte Pater Ludwig bei seinem Abschlussgottesdienst. Dies sei auch den Gläubigen zu verdanken, die ihn damals so freundlich aufgenommen hatten. „Danke auch für Ihre Geduld“, sagte der Franziskaner beim Abschied zu den Kirchenbesuchern, die auch aus den Orten Kottgeisering, Schöngeising, Landsberied, Babenried, Holzhausen und Aich kamen.

Zum Dank gibt es ein Fotoalbum

Die Herkulesaufgabe seiner Amtszeit zu erwähnen, überließ er in seiner Bescheidenheit der Pfarrverbandsratsvorsitzenden Rosi Kolbe: „Sie mussten aus fünf Pfarreien einen großen Pfarrverband machen und haben trotzdem jede Kirche in ihrem Dorf gelassen“, so Kolbe. Dank seines Organisationstalentes und seiner Diplomatie mit Gemeinden und Behörden sei es ihm gelungen, Kirchen und andere kirchliche Gebäude bestens in Schuss zu halten. „Aber vor allem haben Sie uns Gott näher gebracht“, sagte Kolbe weiter. Zum Dank übergab sie dem scheidenden Pfarrer ein Fotoalbum – „damit Sie uns nicht vergessen“.

Von jedem Ministranten bekam Pater Ludwig zum Abschied eine weiße Rose. Am Ende hielt er 56 Stück in der Hand. „Es wäre traurig, wenn ich nicht traurig wäre, denn das hieße, ich wäre nicht gerne hier gewesen“, bekannte der scheidende Pfarrverbandsleiter am Ende der Messe. Er wechselt nun in ein anderes Kloster, das die Franziskaner der schlesischen Provinz von der heiligen Hedwig in Bayern betreiben. Als „Hüter des Heiligtums“ kümmert sich Pater Ludwig künftig um Gläubige und Wallfahrer in der Basilika Gößweinstein in Franken.

Bekanntes Gesicht folgt dem scheidenden Pfarrer nach

Von dort kommt kein Unbekannter nach Grafrath: Pater Flavian Michali, der schon bis zum Jahr 2006 sechs Jahre lang in Grafrath gewirkt hat, übernimmt die Pfarrer-Stelle zum 1. September.

Max-Joseph Kronenbitter