Zu laut oder zu schnell: Polizei kontrolliert Motorradfahrer auf beliebter Strecke

Von: Lisa Fischer

Teilen

An der Strecke zwischen Grafrath und Mauern kontrollierte die Polizei verstärkt Motorräder. © Polizei Oberbayern Nord

Zahlreiche Motorradfahrer aus der Region nutzten die vereinzelten Sonnenstrahlen am langen Osterwochenende für den Start in die Saison. An der Ortsausfahrt Grafrath mussten einige anhalten.

Grafrath - Die Strecke von Grafrath über Mauern ist bei vielen Motorradfahrern auf dem Weg zum Ammersee beliebt. An der Ortsausfahrt nahmen Polizeibeamte der Verkehrspolizei und Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck die Ausflügler ins Visier. Mindestens ein Fahrer ist seinen Führerschein los.

Bei der Motorrad-Schwerpunktkontrolle am Karfreitag wurden insgesamt 49 Fahrzeuge, darunter 34 Motorräder, drei Leichtkrafträder und zwölf Pkw kontrolliert. Hauptaugenmerk lag der Polizei zufolge auf der Geschwindigkeitsüberwachung sowie auf technischen Veränderungen am Fahrzeug.

Unter den insgesamt 22 Beanstandungen – darunter sieben Motorrädern – befand sich ein Motorradfahrer, der mit 118 Stundenkilometern anstatt der erlaubten Tempo 70 gemessen wurde. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot.

Ein weiterer Biker wurde kurze Zeit später, nach der erfolgten Kontrolle, aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes erfasst. Er musste umdrehen und wieder zurück zur Kontrollstelle fahren.

Bei insgesamt sechs Motorrädern haben die Polizeibeamten laut Bericht technische Veränderungen, unerlaubte Anbauten oder das Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt. So waren zwei Motorräder aufgrund einer manipulierten Auspuffanlage deutlich zu laut. Bei einem Zweirad wurde die Weiterfahrt wegen einer technischen Veränderung unterbunden. Wie die Polizei mitteilt, sei der Fahrer durch den Umbau erheblich gefährdet gewesen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.