Wenn das Haus im Alter zu groß wird: Modellprojekt will Lösungen finden

Von: Andreas Daschner

Das Haus von außen. Aufstocken wäre eine Option. © ad

Auch viele ältere Menschen ächzen unter den hohen Energiepreisen. Mit ein Grund: Sie wohnen in einem Haus, das für sie eigentlich viel zu groß ist.

Grafrath – Das Modellprojekt „Raum genug“ in Grafrath will Lösungen finden – und zeigen, wie man mehr Wohnraum schaffen kann.

Elf Gebäude werden im Zuge des Projekts der lokalen Agenda 21, der Architects for Future und der Technischen Hochschule (TH) Rosenheim überplant. Für die TH-Studenten ist „Raum genug“ als sogenanntes Vertiefungsprojekt in ihrem Architekturstudium im siebten Semester eingebunden. Eines der Häuser gehört Ludwig Abele und Ursula Bauer (beide 71). Die Studenten Elias Achatz (30) aus Grafing und Dardan Beqiri (23) aus Markt Schwaben haben es unter die Lupe genommen.

Gästezimmer

Abele und Bauer sind eigentlich nicht ganz das klassische Paar, an das sich das Projekt wendet. Zwar sind auch bei ihnen die Kinder aus dem Haus, so dass die einstige Familienhütte für nur noch zwei Personen recht groß geworden ist. Allerdings benötigen sie die Räume doch noch recht häufig. „Die Hälfte unserer sechs Kinder und sieben Enkel leben in Berlin und Umland“, erzählt Abele. Sie sind häufig zu Besuch und übernachten in den Gästezimmern.

Energetisch ist auch schon einiges passiert. „Wir haben eine Photovoltaikanlage, einige Wandflächen sind bereits gedämmt, und wir haben uns neue Fenster einbauen lassen“, erzählt Abele. Recht viel mehr will er aktuell gar nicht machen. „Wir überlegen, uns noch einen Batteriespeicher für die PV-Anlage anzuschaffen.“

Beim Projekt dabei

Trotzdem hat das Ehepaar sich bereit erklärt, bei „Raum genug“ mitzumachen. „Roger Struzena hat uns angesprochen“, erzählt Abele. Das ehemalige Grünen-Gemeinderatsmitglied ist in das Projekt involviert und suchte potenzielle Häuser dafür. „Ich will das Projekt unterstützen, zumal ich glaube, dass sich unser Haus als Modell gut eignet“, sagt Abele.

Es handelt sich um ein eingeschossiges Gebäude aus dem Jahr 1971, das ursprünglich mal zwei Wohneinheiten hatte. Per Wanddurchbruch wurde daraus eine Wohnung. „Ein Nachbargebäude wurde um ein Obergeschoss aufgestockt“, erzählt Abele. Eine Maßnahme, die technisch auch bei seinem Haus machbar wäre. „Die Statik gibt das her“, sagt er – wenngleich er selbst so eine Maßnahme nicht mehr angehen möchte. „Das ist schon ein großer Aufwand und recht teuer.“

Aufstocken eine Option

Tatsächlich ist eine Aufstockung auch eine der Maßnahmen, die Achatz und Beqiri in ihrem Entwurf vorschlagen. Die beiden Studenten haben das Grafrather Paar besucht und eine Bestandsaufnahme gemacht. „Sie haben sich richtig ins Zeug gelegt und das ganze Haus vermessen“, erzählt Bauer.

Und tatsächlich haben die beiden Studenten einige Ideen für das Gebäude – wenngleich eine tatsächliche Umsetzung aktuell am Baurecht scheitern würde. „Zum Beispiel darf laut Bebauungsplan nur ein Vollgeschoss plus Dachgeschoss auf dem Grundstück errichtet werden und maximal nur zwei Wohneinheiten pro Einzelhaus“, erzählt Achatz.

Das Baurecht

Er und sein Studienkollege wollen im Zuge des Projekts aber alternative Lösungen aufzeigen, „auch wenn wir uns über den Bebauungsplan und das Baurecht hinweg setzen“. Ihre Planung sieht deshalb neben der Aufstockung auch ein Dachgeschoss mit Dachterrasse vor, wodurch sogar fünf Wohneinheiten entstehen könnten.

Überhaupt habe das Abele-Haus viel Potenzial, was das Projekt für die Studenten erleichtert hat. Nur die umliegende Bebauung, unter anderem mit dem Grafrather Hochhaus, schränke die Möglichkeiten etwas ein. Großes Einsparpotenzial bei der Energie sehen die Studenten in einer kompletten Fassadendämmung, dem Einbau einer Wärmepumpe und einer Fußbodenheizung.

Abele und Bauer werden selbst vielleicht keinen der Vorschläge mehr umsetzen. „Das tun wir uns nicht mehr an“, sagt der Grafrather, während seine Frau einschränkt: „Wer weiß, was mal ist, wenn nur noch einer von uns übrig ist.“ Trotzdem sind die beiden beeindruckt davon, was die Studenten planen, und freuen sich, dass sie beim Projekt dabei sind. Abele sagt: „Es ist schön, die jungen Leute zu unterstützen.“

Das Projekt

Wer sich von „Raum genug“ Inspirationen für sein eigenes Heim holen will: Die Planungen für die elf Gebäude werden öffentlich vorgestellt: am Dienstag, 24. Januar, um 18 Uhr in der Schule Grafrath, Hauptstraße 52.

