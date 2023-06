30er-Zone und Halteverbot unzulässig

Von: Andreas Daschner

Ärger um die Zone 30 und die Halteverbote in der Jesenwanger Straße in Grafrath: Ein großer Teil der Beschilderungen ist unzulässig. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Ärger um die Zone 30 und die Halteverbote in der Jesenwanger Straße in Grafrath: Ein großer Teil der Beschilderungen ist unzulässig, sagte Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) im Gemeinderat.

Grafrath - Nach dem Ausbau der Straße im Jahr 2017 hatte der Gemeinderat beschlossen, den Bereich zu einer Zone 30 zu machen – ab der Einmündung der Straße Am Pechhölzl. Man wollte an dieser Stelle eine Rechts-vor-links-Regelung vermeiden, weil die Einmündung zu unübersichtlich sei. Im Abschnitt zwischen Bahnhofstraße und Am Pechhölzl wurde daher keine Zone, sondern Tempo 30 angeordnet. Weil dort immer wieder parkende Autos für Ärger sorgten, erließ der Gemeinderat zudem über weite Strecken der Straße ein beidseitiges Halteverbot. Dagegen hatte ein Anwohner Einspruch eingelegt.

Wie Kennerknecht erläuterte, erachtet das Landratsamt das Tempo 30 zu Beginn der Jesenwanger Straße für nicht rechtmäßig, da sich dort nach Einschätzung der Kreisbehörde keine Gefahrenstelle befinde. Im hinteren Bereich der Straße, ab der Einmündung des Gärtnerwegs, sei die Zone 30 rechtswidrig, weil sich dort ein Gewerbegebiet befinde, in dem die Zonen-Regelung nicht erlaubt sei. Außerdem sei das Haltevebot zu weitreichend ausgewiesen.

Im Gemeinderat regte sich Widerstand dagegen, Tempo 30 wieder aufzuheben. Begona Prieto Peral (Grüne) verwies auf die evangelische Kirche an der Ecke Bahnhof-/Jesenwanger Straße: „Dieser Bereich muss geschützt werden.“ Für Fußgänger sei das eine Gefahrenstelle durch zu schnell fahrende Autos. „Eigentlich müsste man in diesem Bereich sogar auf der Bahnhofstraße Tempo 30 ausweisen“, sagte sie.

Hartwig Hagenguth (BfG) und Arthur Mosandl (Grüne) forderten unisono, dass das Landratsamt schriftlich darlegen soll, warum es dort keine Gefahrenstelle sieht. Mindestens so lange wollten sie die Rücknahme der Tempobegrenzung ablehnen. Kennerknecht verwies zwar darauf, dass es sich um eine behördliche Anordnung handle, gegen die die Gemeinde keine Rechtsmittel einlegen könne. Der Gemeinderat lehnte die Rücknahme der Tempo-30-Beschilderung dennoch mit einem 10:5-Votum ab.

Dass die Zonen-Regelung im Bereich des Gewerbegebiets aufgehoben wird, dagegen hatten die Ratsmitglieder nichts einzuwenden. Das Halteverbot wird künftig nicht mehr so umfangreich ausfallen. Das Gremium beschloss, dass ein Plan mit Polizei und Landratsamt abgestimmt werden soll, wo Halteverbote ausgewiesen werden können.