Herausforderung in Krisen-Zeiten: Hilfe, ich saniere mein Haus

Von: Andreas Daschner

Fast fertig: Andreas Daschner vor seinem frisch energetisch sanierten Haus. Das Gerüst steht noch, drinnen ist es schon wohlig warm. Gut ein dreiviertel Jahr hat alles gedauert. © ad

Klimakrise, Energiekrise – alles Krise. In diesen schweren Zeiten wird so mancher darüber nachdenken, sein Haus energetisch zu sanieren. Tagblatt-Mitarbeiter Andreas Daschner hat es getan und berichtet hier von seinen Erfahrungen.

Grafrath – Die aktuellen Horrorpreise für Gas und Strom waren es nicht, die mich dazu bewogen haben, mein Haus einer kompletten Frischzellenkur zu unterziehen. Es war vielmehr ein Zusammenspiel aus Klimaveränderung und einer so nicht erwarteten finanziellen Möglichkeit.

Mein Haus ist erst 2001 fertiggestellt worden. Allerdings noch mit doppelt verglasten Fenstern, ohne Fassadendämmung und vor allem: mit einer Gasheizung. Es gab also trotz des vergleichsweise jungen Alters etwas zu tun: eine neue Dämmung, dreifach verglaste Fenster, Wärmepumpe statt Gasbrenner, eine Lüftung, eine Photovoltaikanlage samt Batteriespeicher.

Wo soll ich anfangen?

Puh, die Maßnahmen stehen erst einmal wie ein Berg vor einem. Wo also anfangen? Im Landkreis gibt es einen Verein, der sich mit energetischen Fragen auskennt. Ein Anruf bei Ziel 21, und schon hatte ich Kontakte zu Menschen, die mir einen Fahrplan für die geplanten Sanierungen erstellen. Fahrplan ist dabei keine Metapher, sondern tatsächlich der Name für die Planung: Sanierungsfahrplan heißt sie – und hat einen großen Vorteil: Wer einen solchen erstellen lässt, bekommt fünf Prozent mehr staatliche Förderung – zum Beispiel für die Heizung.

Erstellt wird die Planung durch einen Energieberater. Mit dem durchaus umfangreichen Papier in der Hand folgt dann der nächste Schritt: Handwerkersuche. Ich entschied mich für regionale Firmen, was sich im Nachhinein als kluge Entscheidung herausstellte. Die Inhaber kennen sich und können Arbeiten untereinander abstimmen. Das nimmt einem einiges ab.

Dann hieß es Angebote einholen und vom Energieberater den BAFA-Zuschuss-Antrag stellen lassen. Was für ein Glück war es auch im Nachhinein betrachtet, dass ich noch 2021 mit der Sanierung beginnen konnte. Von den Lieferschwierigkeiten bei vielen Materialien war noch nicht allzu viel zu spüren. Glück gehabt.

Leben auf einer Baustelle

Was dann im April diesen Jahres begann, wurde zu einer Herausforderung – vor allem einer nervlichen: Leben auf einer Baustelle. Die Sanierung erfolgte, während ich mit meiner Frau weiter in unserer Wohnung lebte. Los ging es mit dem Dach. Stundenlanges Hämmern zehrt an den Nerven, der im Wind bedenklich schwankende Baukran sorgt für Verunsicherung. Naja, die Zimmerer betreiben das Gerät ja nicht zum ersten Mal und wissen schon, was sie tun.

Mutig klettere ich das wacklige, aber natürlich gut befestigte Gerüst an meinem Haus hinauf und begutachte ab und an den Baufortschritt. Und nach einigen Wochen ist es dann so weit: Das Dach ist neu gedämmt und eingedeckt. Beim Besuch im Speicher merkt man es auch deutlich: Herrschte zuvor eher Sauna-Feeling, wenn die Sonne aufs Haus brannte, so lässt es sich nun bei angenehmen Temperaturen gut aushalten.

Es folgten jede Menge Staub beim Wechsel der Fenster und den Kernbohrungen für die Lüftung, weiterer tagelanger Lärm beim Anbringen der Fassadendämmung – und eine sprichwörtliche Zitterpartie bei der Wärmepumpe. Denn die Lieferprobleme beim Material schlugen nun doch noch zu. Die Wärmepumpe komme laut Hersteller zu Beginn der Heizperiode, hieß es. Das Problem: Die Heizperiode beginnt laut Hersteller im Dezember.

Warten auf die Wärmepumpe

Da ich aus gewissen Umständen meinen Gasanschluss bereits Ende August kappen musste, und es prompt Ende September ein paar kalte Tage gab, folgte besagtes Zittern. Und die Befürchtung: Wie soll das erst im Oktober und November werden? Doch dann die Erlösung: Die Wärmepumpe wurde kurz darauf doch bereits geliefert. Durchatmen.

Zum Zeitpunkt, zu dem dieser Text geschrieben wird, ist es Mitte Dezember – und die meisten Arbeiten sind weitgehend erledigt: Die Fassade ist gedämmt und muss nur noch gestrichen werden. Die Wärmepumpe sorgt für wohlige Temperaturen, die Fenster sind dicht. Die Photovoltaikanlage folgt im neuen Jahr – vorher hatte der Handwerker keine freien Termine mehr. Die ersten Zuschüsse hat der Energieberater auch bereits abgerufen, die Auszahlung dauert aber derzeit gut drei Monate. Also warten.

Und freilich tauchen – wie beim Bau üblich – während der Arbeiten noch Punkte auf, die die Preise ein wenig in die Höhe treiben. Doch am Ende bereue ich es nicht, das nicht ganz billige Projekt angegangen zu haben. Gut für den eigenen Geldbeutel – und gut fürs Klima.