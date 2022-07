Singgemeinschaft: Dank Frauenpower den 100. Geburtstag geschafft

Von: Andreas Daschner

Teilen

Aus dem einstigen Männergesangverein ist ein reiner Frauenchor geworden. Er trägt nun den Namen „Cantiamo“. © mm

100 Jahre wird die Singgemeinschaft Grafrath heuer alt. Dass der Verein dieses Jubiläum feiern kann, ist nur durch einen bemerkenswerten Wandel möglich: Einst als Männergesangverein gegründet, singen im Chor heute nur noch Frauen.

Grafrath – Es war 2017, als sich die letzten männlichen Sänger von der Singgemeinschaft verabschiedet haben. „Sie wurden zu alt und haben sich zurückgezogen“, erzählt Chormitglied Ute Herbst. Und so blieben nur noch Frauen übrig. Natürlich stellte sich die Frage, wie es mit dem Verein nun weitergehen soll. „Und wir haben gesagt: Wir singen“, erzählt Herbst. Und so wurde der reine Frauenchor Cantiamo unter dem Dach der Singgemeinschaft aus der Taufe gehoben.

Nur Männer haben den Verein gegründet

Nur Männer waren es jedoch, die den Verein am 25. März 1922 gegründet haben. Die Chronik berichtet von langen Vorbesprechungen, ehe sich 16 Freunde des Gesanges – so der Wortlaut im Protokoll – im Klosterwirt zur Gründungsversammlung trafen. Der Verein wuchs schnell. Bei der ersten Probe nur acht Tage später nahmen schon 25 Sänger teil, zum Jahresende waren es bereits 31 Gesangsfreunde.

Dem Männergesangverein schlossen sich nicht nur Sänger aus den damals noch eigenständigen, oft rivalisierenden Gemeinden Wildenroth und Unteralting an. Sie gaben sich auch den Namen Männergesangverein Grafrath – 50 Jahre bevor die Gemeinde bei der Gebietsreform 1972 tatsächlich entstand. Grund dafür war wohl das Vereinsheim: Der Klosterwirt gehört zum Ensemble des Franziskanerklosters. Die Klosterkirche St. Rasso und der zugehörige Weiler trugen damals schon den Namen Grafrath.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Wie der Ortshistoriker Ernst Meßmer, selbst lange Mitglied der Singgemeinschaft, schon anlässlich des 90. Geburtstags des Vereins berichtete, musste sich der Männergesangverein mit Beginn der nationalsozialistischen Diktatur einem der neu gegründeten Sängerkreise anschließen. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kam das Vereinsleben dann vollends zum Erliegen.

Die Freude am Singen erwachte nach dem Weltenbrand allerdings wieder. Am 22. Oktober 1949 kamen erneut 30 Sänger zusammen, um den Verein neu zu gründen – darunter auch solche, die bereits vor 1939 dem Gesangverein angehörten.

Doch schon bald in den 1950er-Jahren deuteten sich Nachwuchsprobleme an. Wie Meßmer berichtet, warnte der damalige Dirigent Franz Späth bereits 1954 davor, dass bald „Grauköpfe“ bei den Mitgliedern überwiegen würden. Oberlehrer Anton Endres kam zu dem Schluss, dass die Zukunft dem gemischten Chor gehöre. Eine prophetische Äußerung, die die Entwicklung 20 Jahre später bereits vorwegnahm.

Seit 1975 dürfen Frauen mitsingen

Erst einmal hielten aber zwei junge Männer den Männerchor am Leben: Thomas Stanglmeier war 31 Jahre alt, als er Vorsitzender wurde. Sein Stellvertreter Eugen Mang war gar erst 18 Jahre. Doch auch die beiden konnten nicht verhindern, dass die Nachwuchsprobleme drängender wurden.

Am Ende gab es nur noch 15 aktive Sänger, sodass Stanglmeier und Mang 1974 die Worte des Oberlehrers Endres wahr werden ließen und die Gründung eines gemischten Chors vorschlugen. Dieser Vorschlag wurde bei der Jahresversammlung im Januar 1975 gegen den Widerstand einzelner Mitglieder umgesetzt. Der neue Name: Singgemeinschaft Grafrath. Und so sangen bis ins Jahr 2017 Männer und Frauen gemeinsam im Chor.

Ein zweites Mal kam das Vereinsleben während der Pandemie weitgehend zum Erliegen. „Wir haben kaum gesungen und geprobt“, erzählt Ute Herbst. Immerhin konnte 2020 ein Auftritt im Freien stattfinden: Die Singgemeinschaft trat im Forstlichen Versuchsgarten auf. Rechtzeitig zum Jubeljahr sind nun aber die Beschränkungen gefallen – und der 100. Geburtstag kann gebührend gefeiert werden.

Das Jubiläumskonzert

findet am Samstag, 16. Juli, ab 15 Uhr im Bürgerstadl statt. Neben dem eigenen Chor Cantiamo unter der Leitung von Jutta Winckhler treten auch Gastchöre und -musiker aus Grafrath, Geltendorf, Türkenfeld und Kottgeisering auf. Der Eintritt ist frei, der Verein bittet um Spenden für ukrainischen Flüchtlinge in der Region.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.