Banner und Unterschriften: Tempo-30-Initiative erhöht Druck auf Landkreis

Von: Andreas Daschner

Teilen

Solche Banner hängen an Zäunen und Häusern in Grafrath. Die BI hat sie aufgehängt. © Zagermann

Knapp 300 Unterschriften hat die Bürgerinitiative (BI) für Tempo 30 auf der Kreisstraße in Grafrath bislang für ihre Petition gesammelt. Rund 400 sind das Ziel. Damit hofft die BI, neuen politischen Druck auf den Kreis aufzubauen.

Grafrath – Jüngst war es zu Unstimmigkeiten zwischen der BI und der Gemeinde gekommen. Zwar unterstützen Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) und die Mitglieder des Grafrather Gemeinderats die Forderung nach Tempo 30 auf der Kreisstraße. Einen Beitritt zur Städtetagsinitiative „Tempo 30 in Innenstädten“, hatten sie jedoch abgelehnt. In Richtung der BI hieß es, dass die Gemeinde deren Argumentation nicht für zielführend und hilfreich erachte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Hugo Kraus, Sprecher der BI will nun etwas Druck aus dem Kessel nehmen: „Wir wollen nicht gegen die Gemeinde oder die Beschlüsse des Gemeinderats arbeiten“, betont er im Gespräch mit dem Tagblatt. Vielmehr wolle man die Kommune unterstützen. „Wir wissen auch, dass die Gemeinde kein Tempo 30 auf einer Kreisstraße einführen kann.“

Mit der Petition der BI könne man aber gemeinsam beim zuständigen Landratsamt vorstellig werden und so vielleicht den politischen Druck dort erhöhen. Derzeit heißt es aus der Kreisbehörde, dass die Gesetzeslage Tempo 30 auf Durchfahrtsstraßen wie in Grafrath nicht hergibt.

Ebenso würde Kraus gerne zusammen mit der Gemeinde noch einmal ein neues Lärmgutachten erstellen. „Und zwar insbesondere im Bereich der Mauerner Straße, wo der Lärm am schlimmsten ist.“ Dass die Lärmwerte zum Teil noch bei Hinterliegerhäusern zu hoch seien, hätte dabei auch ein früheres Gutachten bereits gezeigt.

Unabhängig von der Gemeinde arbeitet die BI weiter an ihrem Anliegen. Bei einem jüngsten Treffen wurde beschlossen, dass sich die BI auch bei Aktionstagen wie der europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September zeigen soll. Geplant sind Infostände am 17. September vor den beiden Grafrather Supermärkten.

Außerdem werden Unterschriften nicht mehr nur online, sondern auch mit Listen gesammelt. Diese liegen nun in diversen Geschäften und Einrichtungen in der Umgebung aus. Auch Minderjährige dürften unterschreiben, sagt Kraus. „Ihre Verkehrssicherheit ist ja ein wichtiges Anliegen bei diesem Projekt.“ Ebenso können auch Nicht-Grafrather unterschreiben. „Wir wollen die Leute im gesamten Landkreis aufrütteln“, sagt Kraus. Schließlich gebe es das Problem von zu viel Verkehrslärm auch in anderen Gemeinden.

Die Online-Petition ist auf der Webseite www.tempo30-grafrath.de zu finden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.