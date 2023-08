Unter Vorwand in Wohnung: Seniorin beraubt - Trickbetrügerin stiehlt wertvollen Schmuck

Von: Lisa Fischer

Teilen

Eine hilfsbereite Seniorin aus Grafrath wurde Opfer eines Trickbetrugs an ihrer Haustür. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Sie wollte einer Fremden helfen und wurde hinterlistig getäuscht: Eine 79-Jährige wurde am vergangenen Samstagnachmittag Opfer eines Trickdiebstahls. Die Täterin nahm hochwertigen Schmuck im vierstelligen Wert mit.

Grafrath – Wie die Polizei mitteilt, gelangte die unbekannte Frau am Samstag gegen 14 Uhr unter einem Vorwand in das Haus der Grafratherin. Sie fragte nach, ob sie die Toilette benutzen dürfe. Die Seniorin bejahte und ließ der Tricktäterin Zugang in ihr Wohnhaus.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Als die 79-Jährige bemerkte, dass ihr wertvoller Schmuck weg ist, hatte sich die Diebin schon unerkannt entfernt. Hinweise nimmt die Polizei Fürstenfeldbruck unter (0 81 41) 61 20 entgegen.



Nach Vorfall in Grafrath: Polizei warnt vor Trickbetrügern an der Haustür

Die Beamten weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, niemals Fremde in die Wohnung zu lassen. Mittlerweile seien drei Grundmuster polizeibekannt, wie sich Trickbetrüger Zugang zur Wohnung verschaffen: Das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert. das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt; das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahe legt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.