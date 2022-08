Mut machen für andere: In dieser Deutsch-Ukrainischen WG hat es funktioniert - trotz Sprachbarrieren

Von: Andreas Daschner

Haben sich gut verstanden: Lydia und Ralf Fluck (stehend Mitte und rechts) mit Larysa Volovky und Mykola Miroschnytschenko (sitzend). Im Notfall hilft Iurii Rudiak (stehend links). Er ist selbst Flüchtling und übersetzt. © ad

Wohnungen für Flüchtlinge des Ukraine-Kriegs sind knapp. In Grafrath hat ein Ehepaar zwei Flüchtlinge aufgenommen – und will andere ermutigen, das auch zu tun. Ihre Erfahrung: Klar gibt es Hürden, doch alles in allem funktioniert es.

Grafrath – Es ist der 20. April 2022, 23.30 Uhr. Larysa Volovky (68) und Mykola Miroschnytschenko (78) treffen nach 1300 Kilometer Fahrt von der polnisch-ukrainischen Grenze aus in Grafrath ein. Ihr Ziel: das Haus von Lydia (62) und Ralf Fluck (63). Die beiden Grafrather haben sich bereit erklärt, zwei Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen – in ihrer eigenen Wohnung, in der nur ein Fremdenzimmer mit etwa 14 Quadratmeter allein für die Gäste zur Verfügung steht.

Es ist nicht viel. Aber es ist ein sicherer Hafen, den Volovky und Miroschnytschenko zuletzt nicht mehr hatten. Beide lebten in Charkiw – einem der Hauptangriffsziele der russischen Invasoren. „Die Raketen flogen von drei Seiten über unsere Häuser hinweg“, berichtet Volovky. Als es immer unerträglicher wurde, fiel die Entscheidung: Nur weg hier! Drei Tage lang kämpften sich die beiden durch die Ukraine zur Grenze, weiter nach Deutschland und schließlich zu den Flucks.

„Anfangs waren beide sehr aufgewühlt und müde“, erzählt Ralf Fluck. „Aber in den folgenden Tagen kamen sie immer mehr zu Ruhe.“ Natürlich mussten sich die beiden Ukrainer in Deutschland erst einleben. Hilfe bekamen sie von den Flucks, aber auch den Behörden. „Sie bekamen schnell finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt“, berichtet Ralf Fluck. Wichtig, denn: „Die beiden kamen praktisch mit nichts außer ihrer Kleidung hier an.“

Das sind erwachsene Menschen, die muss man nicht bei der Hand nehmen und zum Badesee führen.

Das Zusammenleben gestaltete sich laut Fluck rücksichtsvoll. Allerdings gab es eine große Hürde: die Sprachbarriere. Die beiden Ukrainer sprechen weder Deutsch noch Englisch. Hilfe gab es vom Asylhelferkreis Grafrath, wo die Familie Iurii Rudiak fand.

Er ist selbst ein Flüchtling, der gut Deutsch spricht und dolmetschte. Stand Iurii Rudiak einmal nicht zur Verfügung, behalfen sich die Flucks und ihre Gäste mit dem Google Translator. Allerdings war der Erfolg bei solchen Aktionen manchmal sehr bescheiden.

„Da hat man dann schon an der Mimik während des Gesprächs gesehen: Das kann nur ein Schmarrn sein, was da jetzt wieder übersetzt wurde“, erzählt Lydia Fluck. Ihr Mann ergänzt: „Das hat manchmal schon zu Missverständnissen geführt, die wir erst mit dem Dolmetscher wieder ausräumen konnten.“

Im Großen und Ganzen habe das Zusammenleben aber gut funktioniert – auch weil die beiden Ukrainer keinen ständigen Aufpasser brauchten. „Das sind erwachsene Menschen, die ihren eigenen Trott leben“, sagt Fluck. „Die muss man nicht bei der Hand nehmen und zum Badesee führen.“ Oft trafen sich Volovky und Miroschnytschenko zum Beispiel mit anderen Ukrainern beim Welcome-Café des Helferkreises in Grafrath.

Das Zusammenleben war laut Ralf Fluck einer Wohngemeinschaft nicht unähnlich. „Ein Erlebnis, das wir in unserem Alter allerdings neu lernen mussten und auch gelernt haben“, sagt Ralf Fluck. Doch dieses Erlebnis fand nun ein Ende. Volovky zog es aus familiären Gründen zurück in die Ukraine: Sie muss ihre Mutter versorgen. Miroschnytschenko wollte nicht alleine hier bleiben.

Beide reisten wieder zurück – mit bangen Erwartungen. Trotz der schwierigen Lage geht es direkt nach Charkiw. Die Ukrainer wissen nicht einmal, ob ihre Häuser noch stehen, oder bereits zerbombt sind. Ob Volovky dort bleibt, muss sich zeigen. Ist die Lage zu krass, wird sie wohl in den Westen der Ukraine gehen, wo es sicherer ist. Miroschnytschenko denkt über eine spätere Rückkehr nach Deutschland nach, Im Raum Hannover lebt eine Verwandte.

Lydia und Ralf Fluck hoffen unterdessen, dass ihr Beispiel anderen Menschen in Deutschland Mut macht, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Es gebe viele Häuser oder Wohnungen in der Gegend, die komplett leer stünden, sagt Lydia Fluck. Diese könnten als vorübergehende Lösung dienen, bis sich andere Wohnungen auftun oder die Ukrainer, wie im Fall von Volovky und Miroschnytschenko, wieder zurückreisen. „Die Menschen brauchen einfach eine Bleibe, wo sie erst einmal ankommen können.“

