Grafrath verzichtet auf Windkraft-Plan

Bis spätestens Ende 2027 müssen die Kommunen in Deutschland 1,1 Prozent ihrer Fläche als Vorrangflächen für die Windkraft ausgewiesen haben. So will es das sogenannte „Wind-an-Land-Gesetz“.

Grafrath – Doch bis dahin könnten unter Umständen Windräder an Stellen entstehen, wo die Gemeinden sie nicht haben wollen. Grund ist die jüngste Aufweichung bei der 10-H-Regel.

In Grafrath sieht man diese Gefahr zwar, hält sie vor Ort aber für gering. Die vorhandene Möglichkeit, etwas dagegen zu unternehmen, will man deshalb nicht nutzen.

Hintergrund: Zwar gilt in Bayern noch immer die umstrittene 10-H-Regel. Im Zuge der Energiekrise hat die Landesregierung diese Regel zuletzt aber gelockert. Demnach sind Windkraftanlagen an bestimmten Stellen in Wäldern privilegiert zulässig und müssen nur einen Abstand von 1000 Metern zur Wohnbebauung einhalten.

Das bedeutet: Stellt jemand einen Antrag, an einer solchen Stelle ein Windrad zu bauen, kann die Gemeinde nichts dagegen machen. Einziger Ausweg: Die Kommune stellt einen Teilflächennutzungsplan mit Konzentrationsflächen für Windkrafträder auf – und zwar bis spätestens 1. Februar 2024.

Unter anderem diese Frist ist es, die Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) von einer solchen Planung Abstand nehmen lässt. Er hält es für unwahrscheinlich, innerhalb eines Jahres ein solch umfangreiches Verfahren durchziehen zu können. „Außerdem findet man jetzt kaum ein Planungsbüro, das so etwas auf die Schnelle macht“, sagte er.

Nicht zuletzt hält der Rathauschef die Wahrscheinlichkeit für gering, dass ein Antrag für ein Windrad außerhalb von Bereichen gestellt wird, die später ohnehin zu Vorrangflächen werden. „Eine Planung wäre vergebene Liebesmüh und vergebenes Geld“, sagte Kennerknecht. Das sah auch der Gemeinderat so. ad

