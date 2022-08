Günstigen Wohnraum schaffen: Zwei Modelle zur Wahl

Von: Andreas Daschner

Grafrath möchte günstigen Wohnraum schaffen. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa/Symbolbild

Die Gemeinde sucht weiter nach Möglichkeiten, günstigen Wohnraum zu schaffen. Jetzt wurden im Ausschuss den Fraktionen zwei Modelle vorgestellt.

Grafrath – Die Gemeinde sucht weiter nach Möglichkeiten, günstigen Wohnraum mithilfe einer externen Baugesellschaft und Verwaltung zu schaffen. Dem Finanzausschuss wurden dazu zwei Modellen vorgestellt: eines von der Wohnbaugesellschaft des Landkreises und eines einer Genossenschaft.

Zunächst präsentierte Christoph Maier die Wohnbaugesellschaft – und beeindruckte den Ausschuss mit einer Zahl: Nach einer aktuellen Kostenberechnung würden 3000 Euro pro Quadratmeter anfallen – ein im Marktvergleich sehr geringer Betrag. „Ein anderer Bauträger hat jüngst für 6000 Euro pro Quadratmeter gebaut.“

Anton Hackl (Grafrather Einigkeit) bezweifelte, dass die Gesellschaft den geringen Betrag halten könne. Maier verwies darauf, dass die Berechnung aktuell sei. Steigende Zinsen und Baukosten seien natürlich nicht konkret vorherzusehen. „Aber die betreffen jeden Bauträger.“ Im Vergleich bleibe die Wohnbaugesellschaft dennoch günstiger.

In einer weiteren Sitzung präsentierte sich die genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaft Maro dem Finanzausschuss. Diese setzt vor allem auf eine Wohngemeinschaft, in der man sich gegenseitig hilft. Mit drei Anteilen à 500 Euro könne man sich in die Genossenschaft einkaufen. Die Kaltmiete pro Quadratmeter bewegt sich – je nach Förderung – zwischen 4,60 und 10,60 Euro.

Um diesen Betrag halten zu können, ist es laut Martin Okrslar von Maro nötig, dass die Genossenschaft den benötigten Baugrund entweder günstig kaufen oder in Erbpacht übernehmen kann. Auf Anfrage von Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) meinte Okrslar, dass es auch möglich sei, dass die Genossenschaft den Bau betreut und die Gemeinde im Eigentum des Grundes bleibt. „Dann bliebe das Tafelsilber bei der Gemeinde“, sagte Kennerknecht.

Nun gilt es, eine Entscheidung zu treffen, welche Fördermöglichkeit man nutzen möchte. Zur Wahl stehen die einkommensorientierte Förderung (EOF) und das Kommunale Wohnraumförderprogramm (KommWFP). Bei der Wohnbaugesellschaft würde die Gemeinde im Rahmen des EOF günstigere Mieten bekommen, müsste den Baugrund aber in die Gesellschaft einbringen.

Beim KommWFP würden die Mieten etwas höher ausfallen, die Kommune bliebe aber Eigentümer ihrer Grundstücke. Maro arbeitet mit der EOF-Förderung. Die Verwaltung soll das Thema Förderung nun aufarbeiten. Im Herbst wird weiterdiskutiert.

