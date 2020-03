Grafrather will auf CO2-Bremse treten

Die Klimakatastrophe steht nach Ansicht vieler Experten kurz bevor. Verhindern könnte sie nur die Einsparung von CO2. Wie das funktionieren kann, skizziert der Grafrather Lothar Mayer in seinem Buch „Die CO2-Bremse“: Und zwar mit einem CO2-Budget für jeden.

Grafrath–Im Vorwort zu seinem Werk malt Mayer (83) ein düsteres Bild: „Ich lebe in einem vom Glück verwöhnten Land, das dabei ist, sich selbst zu zerstören“, lautet der erste Satz. Das macht ihn zornig, „weil unser Parlament und unsere Regierung wie benommen ihren Geschäften nachgehen, so als hätten sie nie etwas von der ungeheuren Katastrophe gehört, in die wir hineinstolpern“. Schuld ist nach Mayers Ansicht das „Industriekapital“. Das heißt, dass das Kapital eine enge Verbindung mit den fossilen Brennstoffen einging. Die Ressourcen würden dabei für die Steigerung des Wohlstands ausgebeutet.

Wie Mayer in seinem Buch ausführt, basiere unser Wirtschaftssystem auf der Illusion der Möglichkeit eines grenzenlosen Wachstums – und damit der Vorstellung, vermeintlich Naturgesetze überwinden zu können. „In unserem System ist das gar nicht anders möglich“, sagt Mayer im Gespräch mit dem Tagblatt. „Das Kapital macht das Klima kaputt.“

Den Industriekapitalismus kennt der Grafrather aus seinem früheren Berufsleben. Er war als Dolmetscher bei internationalen Organisationen und auf den Vorstandsebenen globaler Konzerne tätig. Er ist überzeugt, dass sich die Macht des Kapitals nur durch eine nachhaltige Revolution einschränken lässt: „Wir müssen das CO2 rationieren.“ Es ist eine Forderung an die Politik, die dafür Sorge tragen müsse, dass der Kohlendioxidausstoß beständig zurückgeht. „Der Bundestag muss beschließen, dass jedem Menschen ein Pro-Kopf-Budget zugeteilt wird, von dem bei jedem Einkauf abgebucht wird.“ Soll heißen: Sämtliches Kohlendioxid, das in den Wertschöpfungsketten anfällt, wird beim Kauf von Produkten oder Dienstleistungen auf dieses Budget angerechnet, das Jahr für Jahr um fünf Prozent reduziert wird, sodass in 20 Jahren das Klimaziel erreicht ist.

Dazu muss freilich erst einmal das angefallene Kohlendioxid berechnet werden. „Das ist natürlich aufwändig“, gibt Mayer zu. „Aber Vorarbeiten sind bereits gemacht worden.“ Institute an diversen Universitäten würden bereits daran arbeiten, diese CO2-Gehalte zu ermitteln. So gebe es zum Beispiel bereits eine Datenbank, mit der man den Kohledioxidausstoß bei Gütertransporten bestimmen kann. Oder eine andere, die den CO2-Gehalt von allen Lebensmitteln angebe.

Aktuell liege der Pro-Kopf-Aufwand an Kohlendioxid für einen Durchschnittsbürger bei zehn Tonnen im Jahr. „Mit dem CO2-Budget können wir ihn in zwanzig Jahren auf Null herunterbringen“, sagt Mayer.

Doch das ist freilich nicht realistisch. Die Klimaexperten schlagen daher „NettoNull“ vor. „Das heißt, dass eine Tonne durch klimaschützende Maßnahmen erkauft werden kann“, erklärt der Grafrather. Ob die Politik die CO2-Bremse jemals umsetzen wird, ist fraglich.

Aber auch Privatpersonen können etwas tun und ihr eigenes Budget erstellen. „Im Internet findet man Möglichkeiten, den CO2-Aufwand zum Beispiel bei Flügen oder Heizungen zu ermitteln“, sagt Mayer. So könne jeder selbst schauen, wo er Kohlendioxid einsparen kann.

Das Buch

Wer sich näher mit Lothar Mayers CO2-Bremse beschäftigen will, kann das Buch zum Preis von 14 Euro versandkostenfrei beim Oekom-Verlag unter www.oekom.de bestellen.