Hohes Defizit beim Hallenbad

Von: Andreas Daschner

Ein Hallenbad © archiv

Der Betrieb des Hallenbads kostet die Gemeinde Grafrath viel Geld. Das wurde durch Corona noch verschärft.

Grafrath – Der Verlust im Jahr 2020 ist gegenüber dem Vorjahr um rund zwei Drittel auf mehr als 100 000 Euro gestiegen. Das geht aus dem Jahresabschluss hervor, der dem Gemeinderat vorgelegt wurde.

Im Jahr 2019 musste die Gemeinde ein Minus von knapp 62 000 Euro ausgleichen. Dass nun ein noch größeres Loch in der Kasse klafft, liegt laut Kämmerin Kerstin Pentenrieder hauptsächlich an den stark gesunkenen Einnahmen aufgrund der Pandemie. Außerdem seien 2020 Reparaturen an der Chlorgasanlage, Verbesserungen der Fluchtwege und eine Erneuerung der Steuerungselektronik durchgeführt worden.

Im Minus sind laut Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) auch kalkulatorische Kosten wie Abschreibungen enthalten. Dennoch betonte der Rathauschef: „Davon, das Hallenbad mit einer schwarzen Null zu betreiben, sind wir sehr weit entfernt.“ Obwohl das Bad somit ein Minusgeschäft für die Gemeinde bleiben wird, stand eine Schließung im Gremium nicht zu Debatte. Die Ratsmitglieder votierten einstimmig dafür, dass das Defizit mit Geld aus dem Gemeindehaushalt ausgeglichen wird. ad

