Neues Zentrum eröffnet: In Grafrath wird der Wald zum Erlebnis

Von: Hans Kürzl

Gemeinsam mit Kindern aus dem „Unterm Regenbogen“ in Emmering begutachtete Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber das neue Walderlebniszentrum. © Weber

Das neue Walderlebniszentrum im forstlichen Versuchsgarten in Grafrath ist am Donnerstag mit einem Festakt offiziell eröffnet worden. Die Einrichtung in einem innovativen Holzbau soll Ausgangspunkt für waldpädagogische Veranstaltungen sein.

Grafrath – Das Zentrum hat sich der Freistaat rund vier Millionen Euro kosten lassen.

„Jetzt gehört es Euch.“ Die Worte von Bayerns Forstministerin Michaela Kaniber galten zwar einer Vorschulgruppe, die den Festakt zur Eröffnung des neuen Walderlebniszentrums musikalisch eingeleitet hatte. Doch symbolisch gab die Politikerin den Bau damit auch offiziell für dessen Nutzung frei – nach zweieinhalb Jahren Bauzeit. Für Jugendliche und Kinder seien die Möglichkeiten, die so ein Zentrum biete, sehr wichtig, so die Ministerin. „Wir leben in einer digitalisierten Welt, verbringen viel Zeit in sozialen Netzwerken.“ Viele würden daher die analoge Natur direkt vor ihrer Haustür kaum mehr richtig wahrnehmen.

Gutes Zeichen

Laut Manfred Kröninger, Vorstandsmitglied der Bayerischen Staatsforsten, trägt das Zentrum in Grafrath auch optisch den Gedanken in sich, den Wertstoff Holz anschaulich darzustellen. Er wertete den Bau außerdem als gutes Zeichen dafür, wie natürlich und mit welchem Gespür für die Umwelt gebaut werden könne.

Pellets-Heizung

Um die Umgebung und insbesondere den Boden zu schonen, wurde das Walderlebniszentrum aufgeständert, erklärte Andreas Kronthaler, Leiter des Staatlichen Bauamtes Freising, den Gästen. Beheizt wird es mit Pellets, den Strom liefert eine Photovoltaikanlage. Zudem wurde es an die Höhe der Bäume angepasst, die das Gebäude umgeben. „Es ist ein beispielhaftes Bauwerk“, so Kronthaler. Es sei auch von der Bauweise her dazu angelegt, ein Vorbild zu sein. „Und es ist ein guter Ort für Kinder, um gute Erfahrungen zu sammeln.“

Ursprünglich waren 3,85 Millionen Euro für das Projekt angesetzt. „Wir werden bei rund vier Millionen landen“, sagte Kronthaler.

Aushängeschild

Grafraths Bürgermeister Markus Kennerknecht lobte die gute Zusammenarbeit und Offenheit aller Beteiligten. „So ist ein Aushängeschild für Grafrath und ein überregionaler Anziehungspunkt entstanden.“ Doch müsse man die Schöpfung insgesamt im Auge behalten, wie die Vertreter der Kirchen im Rahmen der Segnung für die neuen Räume erklärten. „Im Wald müssen sich alle Geschöpfe wohlfühlen“, betonte Pater Flavian Michali. Für die evanglische Kirche ergänzte Pfarrer Karl Mehl: „Wir müssen die Natur in Demut nutzen.“ Das Walderlebniszentrum könne dazu beitragen, die Augen für die Umwelt noch mehr zu öffnen.

Seit 2007 ist die Waldpädagogik fester Bestandteil im Versuchsgarten Grafrath. Gegründet wurde er im Jahr 1881 von König Ludwig II. Heute beherbergt das 34 Hektar große Gelände 280 teils exotische Baum- und Straucharten aus Europa, Amerika und Asien.

Geöffnet ist das Walderlebniszentrum Grafrath täglich von 8 bis 18 Uhr.

