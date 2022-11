Kalender mit alten Postkarten zeigt Grafrath von oben

Von: Helga Zagermann

Unteralting im Jahr 1932. Das Dorf wurde 1972 mit Wildenroth zur neuen Gemeinde Grafrath zusammengeschlossen. © mm

Man kann bekannte Gebäude entdecken. Oder gar das eigene Haus. Der neue Grafrath-Kalender, den Ortsarchivarin Christel Hiltmann für 2023 zusammengestellt hat, zeigt die Gemeinde von oben.

Grafrath – Die historischen Luftbilder schmückten früher Postkarten, von denen Christel Hiltmann eine große Sammlung hat.

Verkauft wird der Kalender „Grafrath aus der Vogelperspektive“ für zehn Euro beim örtlichen Christkindl-Markt am 2., 3. und 4. Dezember am Stand der „Grafrather Federn“, einem Zusammenschluss von Autoren, zu dem auch Christel Hiltmann gehört. Es gibt ihn zudem an der Rathaus-Kasse. 120 Stück hat die Archivarin von der Schöngeisinger Druckerei Gauck herstellen lassen.

Fremdenverkehr

Von der heutigen Gemeinde Grafrath gibt es deshalb so viele alte Postkarten, weil Unteralting und Wildenroth früher Kur- und Erholungsorte waren, zudem von Sommerfrischlern besucht wurden. Bis 1945 war der Fremdenverkehr sehr wichtig.

Bei der Durchsicht ihrer Sammlung historischer Postkarten waren Christel Hiltmann viele Luftbilder aufgefallen. So entstand die Idee für das neue Kalender-Thema. Die älteste Karte stammt von 1899 und zeigt Wildenroth von der alten Brucker Straße Richtung Westen. An der Amper sieht man ein Badehaus. Rund 350 Einwohner hatte Wildenroth im Jahr 1900. 50 Jahre später waren es schon 1330, 1970 dann 1815 Einwohner.

Viel Grün

Auch an anderen Luftbildern sieht man im Vergleich zu heute die Ortsentwicklung. Rund um die Michaelkirche ist auf dem Foto von 1964 noch viel Platz und viel Grün, heute ist das Gebiet nachverdichtet. Und auch das Areal rund um den Bahnhof Grafrath (der wie Wallfahrtskirche und Post schon vor der Gemeinde diesen Namen trug) hat sich den vergangenen 40 Jahren verändert.

In einem kurzen Text im Kalender beleuchtet die Archivarin die Geschichte Graf-raths und der Verwaltungsgemeinschaft. Sonst aber stehen die alten Bilder für sich. Eigentlich wollte Hiltmann neben die historische Luftaufnahme jeweils zum Vergleich eine aktuelle stellen. Doch das wäre wegen des Datenschutzes zu kompliziert geworden. HELGA ZAGERMANN

